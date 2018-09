Norge vinner alltid mot Kypros

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V76-jackpot Bjerke: Nydelig jackpotomgang på Bjerke

Oddsdobbel: New York City er uslåelige på hjemmebane

V4/ V5 galopp: Herlig galopplunsj på Jägersro

Vikinglotto: Førstepremiepotten har bikket 100 millioner

Spill Vikinglotto i dag her

Nations League sparkes i gang med ni kamper på torsdagens oddsprogram. Turneringen består av alle UEFAs 55 nasjonale forbund, som igjen har blitt delt opp i fire divisjoner som er rangert etter FIFA-rankingen. Nations League skal erstatte tidligere uinteressante privatlandskamper. I tillegg er det drøssevis med kamper fra Champions League i ishockey, og natt til fredag spilles det tre kamper i Serie A i Brasil og det er serieåpning i NFL.

Norge – Kypros (Pause/fulltid dobbel) H/H 2,00 (spillestopp kl. 2040)

Klikk her for å levere dette spillet



Etter at gruppespillet i kvalifiseringen til VM var ferdigspilt ble det avgjort, med hjelp av FIFA-rankingen, hvilke land som havnet i hvilken divisjon i UEFA Nations League. På den rangeringen var Norge på 58. plass, og det sørget for at vi havnet i divisjon C, den nest nederste.

Norge har havnet i gruppe med Kypros, Slovenia og Bulgaria. Laget som vinner gruppen kan rykke opp til divisjon B i Nations League, og de kan skaffe seg en plass i EM i 2020. Det betyr at det står mer på spill enn i en privatlandskamp.

Norge var tidligere et lag som enten kvalifiserte seg eller var nær ved å kvalifisere seg for mesterskapene, men det norske landslaget har vært inne i en tung periode. Et playoff-nederlag mot Ungarn i kvalifiseringen til EM i 2016 er det nærmeste de har vært et mesterskap de siste ti årene.

Fire tap på de fem første kampene knuste alt håp om norsk deltakelse i VM i Russland i sommer. Det norske landslaget spilte seg riktignok opp utover i kvalifiseringen da Lars Lagerbäck tok over som landslagssjef, men det var for sent til å klare å spille seg inn i VM.

Heier du på Norge! Skaff deg den nye norske landslagsdrakten her!

Det norske landslaget er imidlertid inne i en positiv trend. Med flere unge kvalitetsspillere som Bournemouth-spissen Joshua King, Crystal Palace-angriperen Alexander Sørloth og Genks defensive midtbanespiller Sander Berge i troppen virker det norske laget kan være kapabelt til å vinne gruppen.

De skal i alle fall få en god start. Norge har nemlig tradisjonelt hatt et godt tak på Kypros. Norge vunnet alle ni møtene med kypriotene, og de har vunnet samtlige hjemmekamper med to mål eller mer.

Kypriotiske klubblag har med jevne mellomrom spilt seg inn i gruppespillet i Champions League og i Europa League, men landslaget har aldri klart å kvalifisere seg for et mesterskap. Kypros er et av lagene som i teorien burde kunne dra fordel av den nye turneringsformen og utvidelsen til 24 lag i EM-sluttspillet, men de har havnet i en tøff gruppe i Nations League.

NB! Fredag er det vanvittige 97 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

På bortebane har kypriotene vært direkte dårlige. De har tapt ti av de siste elleve bortekampene sine. Den eneste seieren kom mot et helt håpløst landslag fra mikroputtnasjonen Gibraltar. Den seieren var heller ikke overbevisende. De trengte 87 minutter på å avgjøre kampen.

Det er et år siden sist de vant en landskamp, og de har kun klart å unngå tap i én kamp de siste tolv månedene. Kypros er per dato nummer 87 på FIFA-rankingen. Det er med andre ord en overkommelig motstander som kommer til Ullevaal torsdag.



Lars Lagerbäck virker å være mannen som kan få sving på norsk landslagsfotball igjen. Norge er i alle fall i fremgang. Landslaget har vunnet alle de fire kampene de har spilt så langt i 2018. De banket Australia 4–1 hjemme i Oslo, deretter vant de 1–0 borte mot Albania. I juni fulgte Nye Norge opp med å slå VM-klare Island 3–2 i Reykjavik og Panama 1–0 på Ullevaal. Tre av lagene i disse privatlandskampene var mot lag som spilte i VM i Russland. Det viser at det norske landslaget er på gang.

Nations League kan fort være EM-veien for et ungt norsk landslag i utvikling. Derfor er torsdagens hjemmekamp mot Kypros utrolig viktig for Lagerbäck & Co.

Med tanke på den gode formen til Norge, og at Kypros er en overkommelig motstander, så tror jeg Norge leder til pause og vinner kampen på Ullevaal torsdag kveld. Det scenarioet gir en odds på 2,00, og en kan spilles som en singel.

Klikk her for å levere dette spillet