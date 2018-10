Norge vinner også i kveld

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Mer vennskapskamper denne tirsdagen, og det er Nations League som står i fokus. I kveld er det dog våre egne gutter som skal ut i aksjon, og det i toppoppgjøret mot Bulgaria på Ullevål. Det er og Frankrike - Tyskland som vi gleder oss til. Begge disse kampene vil det naturligvis komme tips til. Det er og noen ordentlig fine privatlandskamper i kveld der blant annet Brasil - Argentina møtes. Det samme gjør og Beliga - Nederland.

Norge - Bulgaria H/H - 2,40 (Spillestopp 20:45)

Begrunnelse H/H: Foreslå ren Norge-seier til 1,60 er dørgende kjedelig, og det er heller ikke spesielt god verdi i Norge-seier til 1,60. Derfor fant vi på noe annet. Vi tror Norge vinner kampen, og vi tror i tillegg at de leder denne kampen til pause. Under Lagerbäck har guttene skapt drøssevis av sjanser, og det må snart få mer utteling enn det har gjort til nå.

Norge tok en oppskriftsmessig seier mot Slovenia for tre dager siden. Nei, det ble langt i fra noe fyrverkeri av en fotballkamp, men det tok seg opp utover i andreomgangen. Førsteomgangen, foruten volleyscoringen til Sellnæs, var dårlig. Norge skapte flere sjanser de siste 45 minuttene, men fikk ikke utteling. Sist våre menn møtte Bulgaria, så burde vi vunnet. Vi var det helt klart førende laget, men maktet ikke å score mål her heller. Da ender det som det ofte gjør - nemlig med 1-0-tap. Det er dog, sett bortfra resultatet, ingen tvil om at vi var det beste laget i kampen.

Vi synes det ser bra ut under ledeles av Lagerbäck. Med alle turneringer innregnet har vi vunnet seks av de siste syv. Og, ikke minst, så tok laget sin sjette strake hjemmeseier mot Slovenia. Norge kan ta over 1. plassen på tabellen med seier i kveld, men her er det innbyrdes oppgjør som teller. Det vil si at siden det ble 1-0-tap i Bulgaria, så vil en 2-1-seier i kveld ikke holde til tabelltopp . Vi håper derfor på en 2-0-seier! Disse to lagene har møtt hverandre hele 15 ganger, og med tapet i Bulgaria nå sist, så har Norge både vunnet og spilt uavgjort fire ganger, mens de har tapt halvparten mot dagens motstand.

Sander Berge har dratt hjem på grunn av en skade, og han blir erstattet av Martin Ødegaard. Det har gått noen få rykter om at Henriksen og King trolig ikke spiller, men dette er avbekreftet.



Bulgaria er uten tvil den verste motstanderen Norge har i denne gruppen. De viste seg dødelig effektive mot oss i den første kampen. De hadde ikke mange sjansene, ikke virket de særlig målfarlige heller, men når sjansen kom så satt den. Bulgaria tok en grei 2-1-seier mot Kypros på lørdag. Kypros tok faktisk ledelsen etter 41. minutter, men i den andreomgangen viste dem at de var et bedre lag. De har sluppet inn to mål på sine tre Nations League-kamper, så de er helt klart et gjerrig lag. Men det skal og nevnes at mot Norge så kunne de ha sluppet inn både to og tre mål.

Norge var såpass dominerende Bulgaria i banespillet i den første kampen, og viste til tider at de er et bedre lag. Derfor tror jeg neppe at Bulgaria får med seg noe poeng hjem herfra i dag. De har tre strake seiere i gruppen nå, men det vil overraske meg litt om de tar sin fjerde i dag. Da må keeperen ha en meget god dag, tror jeg.

I øyeblikket er Bulgaria på en 44. plass på Fifa-rankingen. Åtte plasser bak der finner vi Norge.

