Norling og AIK mot seriegull i Sverige

Helgen er over, men skulle trodd at vi nesten kunne gledet oss mer til denne dagen? Dette er virkelig en supermandag. Det er toppoppgjør i flere ligaer. Tottenham – Manchester City er åpenbart en godbit for alle som elsker Engelsk ball. Men i Italia er det også et svært spennende toppoppgjør mellom Lazio og Inter. I Sverige så skal AIK og Malmö kjempe om tre poeng i Allsvenskan. Dette er et meget prestisjefylt oppgjør. Det skal og spilles en kamp her hjemme i Norge, og det er Start som tar imot Molde. En viktig kamp for begge lag.

AIK – Malmö FF 2,25 – 3,00 – 2,90 H (spillestopp kl. 1855)

Toppkamp i Allsvenskan. AIK tar imot Malmö FF til mandagskamp på Friends Arena. Rikard Norling og AIK er serieledere, tre poeng foran Norrköping på annenplass som har én kamp mer spilt.

Stockholm-derbyet mot Djurgården ble ikke slik AIK-fansen hadde håpet på. Den endte 0-0, og Enock Kofi Adu og Tarik Elyounoussi fikk gule kort som gjør at de mistet kampen mot Malmö.

AIK var nærmest seieren på Tele2 Arena, men de klarte ikke å få ballen forbi Tommi Vaihoi i Djurgården-målet. Elyounoussi bommet blant anet på åpent mål i starten av annen omgang.

Norrköping har vunnet mot Kalmar og Østersund i denne perioden, og de har dermed kortet ned avstanden til serieleder AIK. Rikard Norling & Co. trenger derfor tre poeng i kampen mot Malmö FF som innehar femteplassen på tabellen. Skåningene har ikke mulighet til å ta igjen AIK, men de kan ødelegge for dem.

Det er fortsatt uklart om Kristoffer Olsson spiller mandagens kamp, men han er iallfall tatt ut i troppen til kampen. Stefanelli er ventet å spille på topp sammen med Goitom, mens på midten vil Dimitriadis eller Avdic spille fra start.

Norling vil stille med et best mulig mannskap til kampen mot gamleklubben. Han trente nemlig Malmö FF før han overraskende valgte å ta trenerjobben i Brann. Det er ventet et stort publikum på Friends Arena mandag. De to nederste etasjene er allerede utsolgt, og billettene går fortsatt una i stort tempo. Det kommer over 30 000 tilskuere på kampen, så det kommer til å bli skikkelig trøkk på den svenske landslagsarenaen.



Malmö FF fikk en dårlig start på sesongen. De hadde kun tre seire på de ti første kampene, men etter trenerbyttet fra Magnus Pehrsson til Uwe Rösler har de fått en opptur resultatmessig. De spiller 3-5-2 og spiller både Allsvenskan og Europa League.

Selv om skåningene er for langt bak til å kunne ta seriegull, så har de fortsatt mye å spille for. Malmö FF har nemlig kun tre poeng opp til Hammarby som innehar den siste Europa League-plassen, men da trenger de en seier i Stockholm mandag kveld. Gjestene har et tøffere kampprogram enn Norlings menn. Malmö FF spiller sin tredje kamp på ni dager. Senest på torsdag var de i aksjon i Europa League mot Sarpsborg på bortebane i Europa League. Kampen endte 1–1 etter en sen utligning av sarpingene.

Rösler mangler Rasmus Bengtsson som haltet av banen i Sarpsborg, og Behrang Safari som er suspendert.

AIK er svært nær ved å sikre seg seriegullet i Sverige. De har kun tapt én av 26 kamper så langt. Malmö FF spilte kamå så sent som på torsdag, og det merker de antakeligvis i beina. Stockholm-klubben har et stort hjemmepublikum i ryggen, og det vil gi dem ekstra energi.

Brann rotet vekk sin mulighet til å ta seriegull i Eliteserien søndag, men jeg tror tidligere Brann-trener Rikard Norling tar bedre vare på sin sjanse til å vinne gull i Allsvenskan. Det blir en jevn match på Friends Arena, men AIK vinner 1–0 eller 2–1. Oddsen på hjemmeseier er 2,25. Spillestopp er klokken 1855.

