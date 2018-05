Norsk dobbel til over fire ganger pengene

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram har sitt store høydepunkt på kvelden. 20:45 spilles nemlig El Clasico. Det er Real Madrid som skal besøke Camp Nou i Barcelona. Før den tid skal vi innom blant annet siste serierunde i Championship i England, Eliteserien her hjemme og Premier League.



Odd - Start H 1,70 (Spillestopp 17:55)

Lagene møtes på Skagerak Arena. Hjemmelaget er på vei opp, mens Start er helt i bunnen av tabellen.

Odd har virkelig spilt seg opp etter en svak start. Seier i de siste to gir 3-1-3 på de første sju kampene. Seirene i de to siste har vært meget sterke 1-0 i Molde og 3-1 hjemme mot Sarpsborg 08. Laget vant også 3-1 borte mot Fredrikstad i cupen sist uke. Fagermo sine gutter virker å være i klar fremgang for tiden, og vinnersjansene i dagens kamp er gode. Samuelsen og Børven er usikre foran oppgjøret.

Bortelaget ankommer Skien som bunnlaget i Tippeligaen. Magre fire poeng og 1-1-5 på sesongens sju spilte er nedrykkstall. Laget vant 3-0 borte mot Arendal i NM sist uke, og man håper naturligvis at dette kan snu den negative trenden. Start har store skadeproblemer med sju – åtte man ute eller tvilsomme. Spesielt keeper Håkon Opdal har vist seg vanskelig å erstatte. Vi sliter med å se for oss hvordan laget skal ta med seg poeng fra Skagerak.

Tromsdalen - Kongsvinger H 2,55 (Spillestopp 17:55)

Det er de to lagene helt sist på tabellen som møtes i denne kampen i Tromsdalen. Dette i seg selv sier alt om viktigheten av tre poeng.

Hjemmelaget jager sesongens første seier. Har spilt fire så langt og står med 0-2-2. Det skal dog nevnes at laget fra nord har møtt på Viking, Mjøndalen og Aalesund i løpet av de første fire spilte. Sett ut ifra det, er dette en meget viktig kamp for vertskapet. Laget tapte 1-3 borte for Alta sist uke, og falt med det ut av årets NM.

Kongsvinger ankommer Nord-Norge med et poeng mer enn vertene. I likhet med hjemmelaget har man møtt veldig tøff motstand (Viking, Aalesund og Sogndal) Gjestene har 1-0-4 på de første fem. Kongsvinger er klare for tredje runde i cupen etter seier mot Raufoss sist uke (4-2)

Begge disse har møtt hard motstand i sesonginnledningen.

Konklusjon: Vi tror klart mest på Tromsdalen,og vi mener 2,55 på hjemmelaget er spillbart. Vi kombinerer denne med Odd-seier, og får en totalodds på 4,33