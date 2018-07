Norsk oddsdobbel til god odds

Til tross for flere kamper i toppdivisjonene i både Danmark og Sverige, er det Obos-ligaen som står for hovedfokuset denne søndagen. Flere meget fine kamper spilles. Nå er det kun en uke til Eliteserien starter opp etter sommerferie. Det er to uker til selveste Premier League begynner opp, og som vi gleder oss til dette!



Sandnes Ulf - Ullensaker Kisa - H 2,25 (Spillestopp 17:55)

Ullensaker/Kisa legger ut på langtur til Sandnes og møtet med Ulf i idrettsparken i Sandnes. Gjestene er inne på kvalikplass så langt, mens vertene er fire poeng bak Kisa. Hjemmelaget har dog kontakt opp til den viktige sjetteplassen.

Sandnes Ulf er gode, men litt ujevne. Laget er vesentlig bedre hjemme i Sandnes enn på fremmed gress. De kommer til dette oppgjøret med fine 5-1-2 på hjemmebane. En lunken borteform gjør at laget foreløpig ikke er inne blant de aller beste. Bare en seier borte er svak statistikk. Høsten startet svakt. Laget ble totalt overkjørt av serieleder Aalesund. Det stoppet ikke før på 4-0 på Color Line. Undertegnede så denne kampen, og det var enveiskjøring.



Ullensaker/Kisa var bra i våres. I øyeblikket holder laget femteplassen på tabellen. Kisa er hyggelig på bortebane, og står med 4-2-2 på de første åtte på bortebane. Opptakten på høsten var under pari. 1-1 hjemme mot Nest-Sotra er nok ingen oppe på Ullensaker tilfredse med. Kisa tapte også klart 1-3 for Skeid i en oppkjøringskamp før høstsesongen. Her ble laget, til tross for at det var treningskamp, kjørt over av Skeid den første omgangen, og lå under hele 3-0.

Begrunnelse hjemmeseier: Vi finner 2,25 på hjemmeseier her spillbart. Sandnes Ulf er solide på hjemmebane, og laget er nok svært gira på å legge inn en god innsats etter det stygge tape i Aalesund sist helg.

Notodden - Aalesund B - 1,65 (Spillestopp 17:55)

Serieleder Aalesund tar turen til Notodden idrettspark i denne kampen. Hjemmelaget plassert i sjiktet rundt midten av tabellen, hele 15 poeng etter Aalesund.



Notodden har prestert på det jevne denne sesongen. Midt på tabellen så langt, og trolig vil laget ikke bli innblandet i nedrykk eller opprykkskamp. Hjemme i idrettsparken kan man vise til 3-2-3 på de første åtte kampene. Starten på høstsesongen endte i tap 0-1 borte mot Åsane. Notodden sliter fremover på banen. Bare bunnlaget Florø har scoret mindre mål. Dette er langt i fra hyggelig lesning.



Aalesund ankommer Notodden som serieledere. De ligger i rute til å forsvare favorittstempelet til opprykk. Borteformen til serielederen er upåklagelig, med svært sterke 5-0-1. Aalesund startet annen halvdel av sesongen flott. Ulf Sandnes ble sendt hjem fra Color Line med 0-4 i sekken. Vi blir meget overrasket om ikke Aalesund-skuta styrer sikkert i havn til opprykk.

Begrunnelse borteseier: Aalesund er et bedre lag enn hjemmelaget her. Det hersker det ingen tvil om. Jeg synes 1,65 på ren borteseier er innenfor. Dette kombinert med Sandes Ulf-seier gir oss en totalodds på 3,71.