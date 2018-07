Norsk og dansk blir en herlig oddsdobbel

Lørdagens langoddsmeny har en blandet meny. Det er Norge, Sverige og Danmark som står i fokus. Det er full runde i både PostNord og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det spilles og en kamp i Superligaen i Danmark, mens i Allsvenskan spilles det hele fire kamper.



FC Midtjylland - Esbjerg (0-1) H 2,35 (Spillestopp 15:55)

Midtjylland hadde en helt fantastisk fjorårsesong, og tok ligagull. De var bunnsolide, og mange mente laget var favoritter til seriegullet før denne sesongen. Midtjylland har dog ikke hatt den starten på sesongen de fleste trodde. På to seriekamper så langt står laget kun med et poeng. Den første kampen endte 0-0 og laget var svake. I seriekamp nummer to sto det 1-1 lenge mot Aalborg, men sistnevnte scoret helt i slutten av kampen. Midtjylland spilte Champions League-kvalik senest onsdag. Undertegnede så kampen, og jeg må si, til tross for tap, at laget imponerte. Det var 1-1 i det lengste, men Astana scoret i det siste minuttet. Midtjylland kunne fint vunnet kampen, og var gode. Det var helt klart bedring å spore.

Esbjerg rykket opp i fjor, og er ferske i Superligaen sånn sett. Det blir meget spennende å se om laget klarer å holde seg i årets serie. Før årets sesong spilte laget treningskamp mot både Horsens og Sønderjyske. De tapte mot førstnevnte, men vant mot Sønderjyske. Esbjerg står med et poeng på de to første kampene så langt. 1-1 mot Nordsjælland i den første kampen var et godkjent resultat. Skuffende var det å tape 2-3 hjemme for nyopprykede Vendsyssel i den siste kampen. Vi frykter at laget må returnere

Begrunnelse (0-1) H: Midtjylland er nødt til å ta en trepoenger, og vi tror de gjør det i dag mot nyopprykkede Esbjerg. 2,35 på handicap-seier frister veldig og vi prøver oss.

Arendal - Kjelsås H - 1,70 (Spillestopp 15:55)

Andre serierunde etter sommeroppholdet i denne avdelingen. Kjelsås tar turen fra hovedstaden til Sørlandet og møtet med Arendal på Norac stadion



Arendal skuffet veldig i vårsesongen. Etter nedrykket i fjor var målsetningen å rykke rett opp igjen. Det toget har nok forlatt plattformen i Arendal. Laget startet høstsesongen med 0-0 borte mot Fløy. Heller ikke det var veldig overbevisende. Etter 12 spilte skiller det faktisk bare tre poeng fra Arendal på niendeplass til nedrykk. Hjemme står laget med 2-2-2 etter seks hjemmekamper. De har dog spilt jevnt med topplagene på hjemmebane. Uavgjort mot Bryne og KFUM, mens det ble etmålstap mot Skeid. Det vi tenker er at laget nå trenger en trepoenger. De er nødt til å legge inn en god innsats mot Kjelsås, og vi tror derfor mest på hjemmeseier.



Kjelsås har overrasket positivt i vårsesongen. Gikk på et 0-2-tap mot Hødd hjemme i Oslo i høstens første kamp. Dette var ikke sterkt, og er med på at vi tror mest på hjemmelaget i dag. Laget henger allikevel med i toppen i denne ekstremt jevne avdelingen. Bare tre poeng skiller de fire øverste etter 12 spilte kamper. Kjelsås har greie 2-3-1 på fremmed gress så langt.

Begrunnelse: Arendal har gjort det bra på hjemmebane, og hevded seg mot de beste. Kjelsås kommer fra et svakt tap, og hjemmeseier er det vi tror på her. I kombinasjon med at Midtjylland vinner med to mål eller mer får vi en totalodds på 4,00.