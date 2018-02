Ny målfest med Barcelona

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram er spekket med ishockey. Det er full runde i Get-ligaen her hjemme, det er full runde i SHL i Sverige og natt til fredag spilles det hele 12 kamper i NHL. På fotballfronten er det første semifinale i Copa del Rey mellom Barcelona og Valencia og ellers en nederlandsk cupkamp på menyen.

Barcelona - Valencia over 3,5 mål (spillestopp kl 21.25)





Det er dessverre ikke allverdens til spennende objekter på denne semifinalen, selv om Norsk Tipping tilbyr hele 29 forskjellige kampobjekter.

Barcelona presterte ikke som best mot Alaves i seriekampen søndag, men vant likevel 2-1. Alle lag har dager der de kan underprestere litt, men med spillere som Lionel Messi på laget er det alltid håp. I kveld er det altså første kamp i semifinalen i Copa del Rey og Barcelona har vunnet denne cupen de tre foregående sesongene. Det indikerer at Barcelona ikke nedprioriterer denne turneringen. Bortsett fra skadde Ousman Dembele manager Ernesto Valverde en helt skadefri tropp å velge fra.

Valencia innledet La Liga-sesongen med tretten kamper på rad uten tap (9-4-0), men det har buttet imot etterhvert og de åtte siste seriekampene har faktisk gitt fem tap (3-0-5). Er dog stadig på 3. plass etter den voldsomme poengfangsten i starten med totalt 40 poeng, men det er hele 17 poeng opp til suverene Barcelona på toppen. 5-2-3 på bortebane totalt, de tre tapene har kommet i løpet av de fire siste bortekampene. 20-15 i målforskjell på ti bortekamper, det er et snitt på hele 3,5 mål per kamp.

Lagene møttes i semifinalen i Copa del Rey også i sesongen 2015/16, også da hadde Barcelona hjemmekamp først og vant med hele 7-0. Tilsvarende seriekamp på Camp Nou forrige sesong endte med 4-2 seier til Barcelona.

Vi setter pengene på nok en målrik kamp i kveld og at kampen ender over 3,5 mål. Oddsen på det utfallet er 1,75 og på en dag med lite spennende kampobjekter, lar vi denne passere som et singelspill.