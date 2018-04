Ny målfest med Lyon

Fredagens langoddsprogram byr på Bundesliga-fotball, Ligue 1-fotball og La Liga-fotball, i tillegg til en toppkamp i engelsk Championship. Ellers er det som vanlig full serierunde i fransk Ligue 2 på fredager og det er et par kamper fra tysk 2. Bundesliga. Natt til lørdag spilles tre kamper i Stanley Cup-sluttspillet i NHL.

Dijon - Lyon over 3,5 mål - 2,20 (spillestopp kl 20.55)

Med 13 poeng ned til Lille på kvalikplass, er det ingen fare for nedrykk for offensivt anlagte Dijon som ligger på 12. plass med 42 poeng. Står med solide 9-3-4 på hjemmebane og målforskjell på 28-21 (altså snitt på over tre mål per hjemmekamp).

Lyon på sin side kjemper en knallhard kamp med Marseille om den meget viktige 3. plassen i Ligue 1, de tre øverste lagene får billett til høstens Champions League. Er a poeng med Marseille på 4. plass og ligger foran på bedre målforskjell. Det er samtidig kun fire poeng opp til Monaco på 2. plass. 10-4-3 totalt på bortebane og 42-20 i målforskjell, det betyr et snitt på 3,64 mål per bortekamp Lyon spiller. Toppscorer Nabil Fekir (16 seriemål) var endelig tilbake til hjemmekampen mot Amiesn forrige helg og fikk et kvarter som innbytter da. For øvrig kan Lyon stille helt skadefritt i kveld. I fem av Lyons seks siste bortekamper har det blitt fire mål eller mer.

Det er meget uvanlig at oddsen for over 2,5 mål i en kamp i franske Ligue 1 er så lav som 1,40. Vi hever derfor risikoen litt og setter pengene på over 3,5 mål til 2,20 i odds. Dessverre kan ikke dette objektet singelspilles, så vi må kombinere.

Pittsburg Penguins - Philadelphia Flyers H 1,62 (spillestopp kl 00.55)

Pittsburg Penguins avgjør denne matchserien med seier hjemme i natt. Sydney Crosby og hans begavede lagkamerater innledet med å vinne 7-0 i den første kampen, men gikk så på et overraskende 1-5 tap hjemme i kamp nummer to. Men har smadret Philadelphia 5-1 og 5-0 i de to påfølgende bortekampene.

1,62 på at Pittsburgh Penguins fullbyrder verket og vinner nattens hjemmekamp får duge som kombinasjonsobjekt til målspillet i kampen mellom Dijon og Lyon. Totalodds på denne dobbelen 3,56.