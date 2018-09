Ny nedtur for Haugesund

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Eliteserien, sju kamper fra OBOS-ligaen og to kamper fra Premier League. I tillegg er det flere interessante kamper i både La Liga og Serie A, og det spilles toppoppgjør i Allsvenskan mellom AIK og Hammarby. Det er også toppoppgjør i norsk 2. divisjon mellom Raufoss og Fredrikstad og det er kamper i Eliteserien håndball for kvinner og i Eliteserien i ishockey.

Kristiansund - Haugesund H 2,45 (spillestopp kl 17.55)

Kristiansund ga Molde kamp til døra i lokalderbyet mandag kveld på Aker stadion. Det endte tilslutt med 2-3 tap, men all ære til Christian Michelsens menn. KBK ligger på 10. plass med totalt 28 poeng og har åtte poeng ned til trøbbel. Brukbare 4-3-3 hjemme i Kristiansund og til søndagens kamp kan kaptein og forsvarssjef Dan Peter Ulvestad være tilbake etter skade. Amidou Diop må sone karantene pga fire gule kort, mens Torgil Gjertsen må sjekkes nærmere kampstart.

Haugesund kunne meldt seg på i gullkampen dersom laget hadde slått Brann i toppkampen hjemme på Haugesund stadion sist lørdag. Det endte med 1-3 tap og plutselig er Haugesund 11 poeng bak serieleder RBK og ni poeng bak Brann på andreplass. Holder fortsatt 3. plassen med sine 38 poeng, men har kun ett poeng ned til Molde på 4. plass. Haugesund har ingen spesielle fravær. Solide 5-3-3 på bortebane.

3-2-seier i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Det er gode muligheter for at Kristiansund også vinner denne gang. 2,45 på hjemmeseier er slett ikke verst odds og spilles, men jeg dobler spillet med en hjemmeseier fra OBOS-ligaen.

Kongsvinger - Tromsdalen H 1,58 (spillestopp kl 17.55

Høyinteressant kamp på Gjemselund mellom to lag som knives om 6. plassen og den siste playoffplassen. Den innehas i øyeblikket av Kongsvinger (33 poeng), på bedre målforskjell enn Tromsdalen på samme poengsum. Kongsvinger er inne i en blindgate nå og kun vunnet en av sine fem siste seriekamper. Men hadde 5-1 mot Florø, 6-0 mot Sandnes Ulf og 2-0 mot Notodden i sine tre siste hjemmekamper, før det ble 1-3 tap for Sogndal i den siste hjemmekampen.

Også Tromsdalen sliter med formen for tiden. Stod med 8-2-1 på de elleve siste seriekampene etter at laget spilte 2-2 hjemme mot serieleder Aalesund 19. august. Men de tre spilte seriekampene etter det, har kun gitt ett poeng. Moderate 3-3-5 på bortebane. Slo riktignok Levanger 2-1 i den nest siste bortekampen, men har ellers tapt 0-1 og 1-3 mot Åsane i de to andre bortekampene i det siste.

1,58 i hjemmeodds på Kongsvinger er kanskje litt snaut, men som et kombinasjonsobjekt til den godt betalte hjemmeseieren på Kristiansund, duger den godt. Totalodds på denne dobbelen 3,87.

