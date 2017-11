Ny storskalp for QPR

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Bournemouth og King i fremgang

Oddssingel Premier League: Leicester kan snyte City

Oddssingel Championship: Gnistrende hjemmeodds på Reading

Tippetips: Zlatan er tilbake

V75 Bjerke: Internasjonal omgang med superpott

V4 Bjerke lørdag: Supert V4-vorspiel

Det er meget flott langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Byderby mellom Arsenal og Tottenham i Premier League, byderby mellom Roma og Lazio i Serie A og byderby mellom Atletico Madrid og Real Madrid i La Liga er bare noen av godbitene vi har i vente.

Queens Park Rangers - Aston Villa H 2,50 (spillestopp kl 15.55)

Til tross for QPR ligger så langt nede som på 15. plass, har de altså slått både serieleder Wolverhampton og serietoer Sheffield United hjemme på Loftus Road i London. Og det er hjemmebane som er greien for QPR til nå denne sesongen, 5-2-1 er blant de sterkeste hjemmetallene i divisjonen. Men med nitriste 0-4-4 på bortebane, gjør altså at QPR ikke er høyere på tabellen. Massimo Luongo har vært på landslagsreise med Australia og er usikkert startende til dagens kamp.

Aston Villa mistet viktige John Terry med skade allerede etter 20 minutter i hjemmemøtet mot Sheffield Wednesday i den siste seriekampen før landslagspausen og det kan ha vært en medvirkende årsak til at Villa tapte 1-2. Er på 6. plass med 26 poeng og står med 3-2-3 på bortebane. Villa må unnvære spissene Jonathan Kodija og Scott Hagan, og kaptein John Terry er ikke blitt friskmeldt under landslagspausen.

QPR har vært knallsterke på hjemmebane og blant annet tatt skalpen til både Wolverhampton og Sheffield United. 2,50 på hjemmeseier mot et svekket Aston Villa er bra odds og spilles.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig H 2,02 (spillestopp kl 15.25)

Vi dobler spiller på QPR med denne kampen fra tysk Bundesliga.

Formsterke Bayer Leverkusen står med 3-3-0 på sine seks siste seriekamper og er som alltid sterke på hjemmebane. Sesongens fem første hjemmekamper har gitt elleve poeng (3-2-0).

Serietoer RB Leipzig er også i meget bra form og ligger på 2. plass i Bundesliga med 22 poeng etter rekken 7-1-3. Har dog vært variable på bortebane med 3-0-3 hittil. Men viktigst av alt er at laget allerede tirsdag spiller en helt avgjørende kamp i Champions League borte mot Monaco, og den kampen forstyrrer garantert i ettermiddag.

den kampen er hovedmotivasjonen for at vi spiller hjemmeseier her og 2,02 i odds på hjemmesterke Bayer Leverkusen er grei odds. Kombinert med seier til QPR får vi en dobbelodds på friske 5,05.