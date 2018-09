Ny vår for Kevin-Prince Boateng

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er slett ikke verst og byr på blant annet fotball fra Serie A, La Liga, Bundesliga og engelsk Championship. I tillegg spilles det viktige kamper i både Allsvenskan og dansk superliga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Ligue 2, samt et par kamper fra tysk 2. bundesliga. Her hjemme er det også en kamp i Eliteserien for håndball for kvinner mellom Fana og Molde og den kampen kan du se her på Nettavisen.

Sassuolo - Empoli H 1,85 (spillestopp kl 20.25)

39 år gamle Roberto De Zerbi ble ny manager for lille Sassuolo før denne sesongen og han har levert på direkten. Sassuolo rykket opp fra Serie B etter sesongen 2012/13 og har klort seg fast. Endte riktignok fjerde sist i sin første sesong etter opprykket (sesongen 2013/14), men klatret til 12. plass sesongen etter (2014/15), så ble det en knallsterk 6. plass og plass i Europa sesongen 2015/16, 12. plass sesongen 2016/17 og fjorårssesongen endte med 11. plass. Bereiste Kevin-Prince Boateng kom til Sassuolo før denne sesongen og har virkelig funnet tilbake til storspillet under de Zerbi. Spissen Domenico Berardi var med i landslagstroppen til Italia til Nations League og fikk spille den siste halvtimen borte mot Portugal.

De Zerbi som har vært tydelig på at han har Pep Guardiola som inspirasjon har satt sitt preg på Sassuolo. Undertegnede så blant annet lagets bortekamp mot Juventus søndag og selv om det ble 1-2 tap, var det meget positive takter av Sassuolo. Slo Inter 1-0 hjemme i seriepremieren og banket Genoa 5-3 i den andre spilte hjemmekampen for sesongen. I mellom de kampene ble det 2-2 borte mot Cagliari. Trener De Zerbi kan mønstre et stort sett skadefritt mannskap til fredagens hjemmekamp.

Empoli rykket ned fra Serie A etter sesongen 2016/17, men tok seg tilbake på første forsøk og vant forrige sesongs Serie B, og hadde da 13 poeng ned til Parma på 2. plass. Har hatt et ganske overkommelig program i innledningen, men likevel kun klart å skaffe seg fire poeng på de fire første seriekampene. Slo Cagliari 2-0 i seriepremieren hjemme, deretter ble det 1-2 tap borte mot Genoa og så 0-0 borte mot Chievo. Sist helg måtte laget tåle 0-1 tap hjemme mot Lazio. Forsvarspilleren Luca Antonelli startet de tre første seriekampene, men ble så skadet og var ikke med mot Lazio sist helg. Antonelli rekker heller ikke fredagens kamp. I tillegg er Lorenzo Polvani (startet ikke en kamp forrige sesong og ikke vært med på noen kamper denne sesongen) og spissen Alejandro Rodriquez (ikke vært med på noen kamper denne sesongen) begge fortsatt ute med skader.

Begge lagene var i Serie A i sesongene 2014/15, 2015/16 og 2016/17. Sassulo har vunnet tilsvarende oppgjør samtlige tre ganger med hhv 3-1, 3-2 og 3-0. Sassuolo har vunnet begge sine to første hjemmekamper og har imponert. Hjemmeseier til 1,85 er et klart valg i fredagens Serie A-kamp, men litt kjip odds til å forsvare et singelspill, så vi kombinerer med et over 2,5 mål spill i fredagens Championship-kamp.

Wigan - Bristol City over 2,5 mål 1,70 (spillestopp kl 20.40)

En overraskende toppkamp innleder den niende serierunden i Championship. Nyopprykkede Wigan har bitt godt fra seg og står med 13 poeng på de åtte første serierundene etter rekken 4-1-3. Det er på hjemmebane laget har levert hittil med 3-1-0 på de fire første hjemmekampene.

Bristol City er helt oppe på 5. plass til tross for at laget måtte tåle 2-4 nederlag mot svært gode West Bromwich tirsdag. Det var sesongens andre tap for Bristol City som står med 2-1-1 på sine fire spilte bortekamper.

Wigan har gått over 2,5 mål i tre av sine fire spilte bortekamper, mens Bristol City har gått over 2,5 mål i tre av sine fire spilte bortekamper. Ergo er det gode argumenter for at denne kampen går over 2,5 mål fredag kveld. 1,70 er oddsen på det og det duger fint i en dobbel med seier til Sassuolo. Totalodds på denne dobbelen 3,15.

