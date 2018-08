Odd er et mareritt for Start

Det er et spennende oddsprogram denne mandagen. Det utvilsomme høydepunktet et storkampen på Old Trafford mellom Manchester United og Tottenham, i tillegg spilles det en kamp i Eliteserien her hjemme, hvor Start møter Odd i Kristiansand. Det er også kamper fra dansk Superliga, spansk La Liga og i Allsvenskan.

Start – Odd 2,35 – 3,30 – 2,60 B (spillestopp kl. 1855)

Før mandagens kamp i Kristiansand ligger Start på direkte nedrykksplass med 16 poeng. De har tre poeng opp til Lillestrøm som ligger på plassen over nedrykksstreken, og de er to poeng bak Stabæk som innehar kvalikplassen.

Tabellsituasjonen er kritisk for vertene. De trenger en seier i denne matchen for å holde kontakten med lagene over seg på tabellen.

Kjetil Rekdals menn viste bra takter i Drammen sist. De ledet 1–0 mot Godset helt til det var ti minutter igjen av kampen. Kampen endte 1–1. De har 2-2-2 på de seks siste kampene.

Borteformen til Start har vært helt elendig. De står med 0-2-7 på fremmed gress, men hjemme i Kaptein Sabeltanns hjemby har de vært brukbare. Laget har 4-2-4 på Sparebanken Sør Arena. Start har ikke tapt i Kristiansand etter at Kjetil Rekdal tok over som trener. Fasiten viser to seire og to uavgjorte foran egne fans.

Rekdal må klare seg uten Aremu i denne kampen.

Nå skal de møte en motstander som har vært en pest og en plage for dem.

Odd har vært et mareritt å få på besøk i Kristiansand de siste ti årene. Sørlendingene har spilt åtte kamper på rad mot Odd på Sparebanken Sør Arena uten å vinne.

Start har faktisk tapt de fem siste hjemmekampene sine mot Skiens-laget. Målforskjellen er 2–11 i favør av telemarkingene.

Odd er ubeseiret i de siste åtte kampene mot Start, og de står med fire seire på rad, uansett bane.

I likhet med Start har Odd vært fryktelig svake på bortebane denne sesongen. Skiens-laget har kun vunnet én bortekamp så langt. De slo Molde på Aker Stadion for fire måneder siden. Jone Samuelsen er ute hos telemarkingene. Han er suspendert.

Odd er uten tap i de fire siste kampene, men de tre siste matchene har endt uavgjort. 1–1 mot Kristiansund BK på bortebane, 2–2 mot Godset hjemme og 1–1 i Bodø mot Glimt. Start har investert millioner i laget denne høste, men jeg tror ikke de får betalt i denne kampen. Odd får Rashani tilbake fra suspensjon. Det kan gi dem et lite løft. Jeg satser på at Dag-Eilev Fagermos menn vinner til 2,60 i odds.