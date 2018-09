Oddsdobbel fra Norge og England

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne søndagen. Det er blant annet full serierunde i Eliteserien og 1. divisjon, i tillegg er det to spennende kamper i Premier League, hvor Wolverhampton møter Burnley og Everton tar imot West Ham på Goodison Park. Det er også kamper fra tysk Bundesliga og italiensk Serie A på oddsmenyen.

Everton - West Ham H - 1,85 (spillestopp 16:55)

West Ham tar turen fra hovedstaden opp til Liverpool, og møtet med Everton på Goodison Park. Hjemmelaget har kommet greit i gang, mens gjestene fra London har åpnet katastrofalt svakt.

Everton har ikke tapt på de første fire spilte seriekampene. Tre uavgjorte og en seier har gitt seks poeng så langt. Klubben forsterket troppen markant i sommer, og er nok bare passe fornøyd med seks poeng til nå. Hjemme på Goodison har man 2-1-seier mot Southampton, og svake 1-1 mot Huddersfield. Everton har ikke møtt noen av topplagene, slik at seks poeng av 12 mulige er ikke mer enn det må være. Det er helt middels. De har dog noe på gang, det er det ingen tvil om!

Mye skader hos Everton, som har Duarte, Keane, Jagielka og Mina ute. Gomes og McCarthy returnerer trolig.

West Ham har åpnet meget svakt. Eneste klubb uten poeng etter fire spilte kamper. Borte har laget møtt hard motstand og tapt for Liverpool og Arsenal. På disse to kampene står West Ham med 1-7 i målforskjell. Sesongen kan bli alt annet enn hyggelig for The Hammers. I siste kamp tapte laget 0-1 hjemme for Wolverhampton. Dette var en kamper de fleste trodde The Hammers skulle snu den svake trenden, men selv her ble altså tap - og det var på langt nær en god prestasjon av West Ham. Det virker liksom ikke ut til at det skal løsne for londonklubben. Det ser ikke bra ut.

Carroll, Lanzini og Reid er alle uaktuelle til denne kampen. Også Holland og Makasi er usikre.

Begrunnelse H: 1,85 på Everton-seier synes jeg er et godt spill. West Ham virker meget svake, og står uten poeng på de fire første. Vi spiller hjemmeseier til 1,85 her.

Tromsø - Stabæk H - 1,85 (Spillestopp 17:55)

Stabæk reiser nordover til Tromsø, og møtet med hjemmelaget på Alfheim. Tromsø på sikker plass midt på tabellen, gjestene utsatt til på kvalikplass tredje sist med ni kamper igjen i årets Eliteserie.

Tromsø har hatt en fin sesong så langt. Gutane ligger i midtsjiktet, og resten av sesongen kan fort bli som en transportetappe, uten så mye å spille for. Hjemme på Alfheim har laget 6-1-3 å vise til. Dette er meget sterkt. På hjemmebane er Tromsø meget vanskelig å tukte, og de har blant annet så langt i år slått Rosenborg, Vålerenga og Odd hjemme. I siste kamp vant Tromsø meget sterkt 4-2 mot Strømsgodset på Marienlyst i Drammen. Og det etter fem strake tap i Eliteserien. Det var derfor en trepoenger som bør gi selvtillit foran dagens oppgjør. Runar Espejord eneste usikre inn mot denne kampen.

Om kampen ikke er så vanvittig viktig for Tromsø, er den det for gjestene fra Bærum. Laget har bare Start og Sandefjord bak seg, og ligger i øyeblikket på kvalikplass tredje sist. Stabæk er fryktelig svake borte. Uten seier og med 0-3-8 etter 11 spilte er nedrykkstall. Bare to tap hjemme på Nadderud gjør at laget fortsatt kan redde plassen og sikre ny kontrakt i november. Svake 3-3 hjemme mot bunnlaget Sandefjord i siste kamp. Skogseid og Østvold usikre før denne kampen.

Begrunnelse H: Tromsø er en meget vanskelig nøtt å knekke på Alfheim. Til tross for at bortelaget trenger poeng, tror vi hjemmelaget vinner her. 1,85 synes jeg også er overpriset. Det er god verdi i dette spillet - i likhet med Everton-seier!

På denne hjemmedobbelen får vi 3,42!