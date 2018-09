Olimb og Skellefteå er best i nord

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på de to siste kvartfinalene i cupen her hjemme. I tillegg er det to kamper i Allsvenskan, to kamper fra La Liga, to kamper fra Serie A og en kamp fra tysk 2. bundesliga. LSK kvinner skal i returmøte mot russiske Zvevda Perm 16-delsfinalen i Champions League og har med seg 3-0 ledelse fra hjemmekampen, mens Lyon og Ada Hegerberg tar imot Avaldsnes etter at de vant 2-0 på Karmøy. I tillegg er det full runde i Eliteserien i ishockey her hjemme og det er full runde i svenske SHL.

Luleå - Skellefteå B 2,15 (spillestopp kl 18.55)





Det er klart for første derby for sesongen i Norrbotten, når Luleå tar imot Skellefteå hjemme i Coop Norrbotten Arena.

Luleå har ikke gjort det spesielt skarpt de siste sesongene. Endte på 7. plass forrige sesong og helt nede på 9. plass sesongen før der igjen. Forventningene til årets sesong er litt i samme lei. Det er spilt tre serierunder i SHL denne sesongen. Luleå innledet med 3-1 seier hjemme mot Brynäs, før det ble overtidstap mot Ørebro i den andre serierunden (2-3). Lørdag fikk laget "juling" i Jönköping da det ble 2-5 tap mot HV 71. Landet på 11-8-7 på hjemmeis etter ordinær tid forrige sesong.

Skellefteå har vært i toppen i SHL de siste ti sesongene. Ble riktignok kun nummer fem i grunnserien forrige sesong, og nummer seks sesongen før der igjen (Växjö Lakers har vunnet serien de to siste sesongene). Men vant grunnserien de fire sesongene før der igjen. Innledet denne sesongen med en komfortabel 5-1 seier mot Rögle, før det ble overtidsseier med 2-1 borte mot Färjestad i den andre serierunden. Måtte virkelig kjempe for seieren mot nyopprykkede Timrå (som allerede har slått Växjö) forrige lørdag. Og måtte ha forlengning for å vinne 3-2 hjemme. Vår egen Mathis Olimb gikk til Skellefteå før denne sesongen og har foreløpig notert seg for ett mål (i åpningskampen mot Rögle).

Det er tett og jevnt i svensk hockey. Men det er verd å merke seg at Skellefteå vant begge oppgjørene i Coop Norrbotten Arena forrige sesong og de vant begge oppgjørene sesongen før (riktignok gikk begge de til forlengning).

Skellefteå har sett solide ut i innledningen og selv om borteoddsen ikke er høyere enn 2,15 blir borteseier vårt utvalgte spill.