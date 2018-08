Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel: Onsdagsdobbel til saftig odds

Oddssingel 1: Stoke jakter sin første seier

Oddssingel 2: Dinamo Zagreb kan overraske i Sveits

Tippetips: Midtukekupong med overspilte favoritter

V76 Klosterskogen: To kalde bankere i strålende omgang

V4 Bro Park: Kanonfin lunsjgalopp fra Bro Park

Onsdagens langoddsprogram byr på tre kamper fra Champions League-playoffen, i tillegg er det seks kamper fra engelsk Championsship og to kamper fra League One. Her hjemme spilles de to siste kvartfinalene i NM-cupen for kvinner og det er naturligvis også midtukekupong.

Sheffield Wednesday - Millwall H 2,60 (spillestopp kl 20.40)

Etter å ha nådd playoff to sesonger på rad, ble fjorårssesongen en nedtur for Wednesday som endte på 15. plass med 57 poeng og hele 18 poeng opp til Derby på den siste playoffplassen. Variable 8-7-8 hjemme på Hillsborough da. Kun ett poeng på sesongens tre første seriekamper, det poenget kom hjemme mot svakt plasserte Hull i andre serierunde. 2-3 mot Wigan og 0-2 tap mot Brentford i de to øvrige seriekampene. Mannskapsmessig er det intet nytt for Wednesday som fortsatt har tre-fire spillere ute med skade.

Millwall hadde fantastisk andre halvdel av fjorårssesongen og endte tilslutt på 8. plass, kun to poeng bak Derby på den siste playoffplassen. Variable 7-8-8 på bortebane da. Innledet denne sesongen med to strake poengdelinger. 2-2 hjemme mot topptippede Middlesbrough i seriepremieren og 0-0 borte mot Blackburn. Lørdag kom første trepoengeren da Derby ble slått 2-1. Millwall er forventet å starte med samme ellever som mot Derby.

Ca 67 millioner i førstepremiepotten i Viking Lotto - lever her

Wednesday vant tilsvarende oppgjør 2-1 forrige sesong. Wednesday skulle stått som favoritt også i kveld og 2,60 for hjemmeseier er flott odds og spilles.

Scunthorpe - Fleetwood H 2,15 (spillestopp kl 20.40)

Scunthorpe tok seg til playoff i League One forrige sesong, etter å ha endte på 5. plass. Men røk ut i semifinalen mot Rotherham. Hadde flotte 9-8-6 på hjemmebane da. Etter fire poeng på de to første seriekampene, ble det sesongens første tap søndag da laget røk 0-3 borte mot Sunderland. Det er ingen nye fravær for Scunthorpe.

Fleetwood tok seg til playoff etter å ha endt på 4. plass sesongen 2016/17. Forrige sesong ble en nedtur fra det og det endte med en 14. plass. Velkjente Joey Barton er ny manager foran denne sesongen. Røk 0-1 hjemme for AFC Wimbledon i seriepremiene, deretter ble det 2-0 seier borte mot Oxford og i helgen ble det poengdeling og 2-2 hjemme mot Coventry. Spissen Ched Evans er blant flere usikre spillere foran kveldens kamp.

Det skal være bra sjanse for Scunthorpe i kveld og 2,15 er slett ikke verst hjemmeodds. Kombinert med seier til Sheffield Wednesday får vi saftige 5,59 i dobbelodds.