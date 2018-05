Opppturen fortsetter for Bodø/Glimt

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Norsk fotballs store festdag er naturligvis det overskyggende høydepunktet på onsdagens langoddsprogram. Full runde i Eliteserien og full runde i OBOS-ligaen står på menyen. Men vi må heller ikke glemme at det også spilles finale i Europa League litt senere på kvelden mellom Marseille og Atletico Madrid og at det er ventet bortimot 30 000 tilskuere i Stockholm, for å se serieleder Hammarby hjemme mot Malmö i Allsvenskan. I Postnord-ligaen, 2. divisjon avdeling 1, spiller Fredrikstad en meget viktig bortekamp mot Hønefoss.

Bodø/Glimt - Tromsø H 2,15 (spillestopp kl 17.55)

Bodø/Glimt innledet comeback-sesongen i Eliteserien med å slå Lillestrøm 3-1 i seriepremieren hjemme på Aspmyra, men deretter ble det fire strake tap. Men allerede i bortekampen mot serieleder Brann i andre serierunde, så man at det var fine kvaliteter i dette Glimt-laget. Etter tre strake poengdelinger, kom sesongens andre trepoenger med en knallsterk borteseier mot Molde søndag. Glimt står med totalt ni poeng og 1-1-2 på hjemmebane (tap mot serietoer Haugesund og serietreer Rosenborg). 12-2-1 hjemme på Aspmyra i opprykkssesongen, og 5-3-7 i Eliteserien sesongen 2016 da laget rykket ned. Glimt-trener Kjetil Knutsen kan glede seg over et skadefritt mannskap.

Tromsø innledet med å ryke 1-4 borte mot tabelljumbo Start og deretter 1-2 tap borte mot Molde. Så det ble fem kamper uten tap (3-2-0), men nest sist ble laget utspilt i Bergen og røk 0-3 mot Brann. Det var det ikke noe å si på. Søndag ble det skuffende hjemmetap med 1-2 mot Lillestrøm, men laget gjorde en solid 2. omgang. Kun ett poeng er tatt på de fire spilte bortekampene og moderate 4-3-8 på bortebane forrige sesong. Viktige Gjermund Åsen og Simen Wangberg er begge tilbake for Tromsø.

Bodø/Glimt har sett klart forbedret ut i det siste og bortesvake Tromsø bør være overkommelig. 2,15 på hjemmeseier er fin odds og spilles.

Aalesund - Strømmen H 1,43 (spillestopp kl 17.55)

Lars Bohinen og Aalesund har fått en kanonstart på sesongen og står med seks strake seire etter søndagens 3-2 seier mot Åsane i Bergen. Måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Sogndal i seriepremieren, men har altså tatt full pott på de seks neste seriekampene.

Strømmen ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot Jerv søndag, men endte opp med å tape 2-3. Det var lagets tredje strake tap og sesongstarten har ikke vært som best for Strømmen (2-0-5). Samtlige tre bortekamper er tapt med ett mål.

Aalesund hjemme på 16. mai er ingen enkel oppgave for bortesvake Strømmen. Dette ligner en klink vinner. Noe også hjemmeoddsen på 1,43 gjenspeiler. Vi tar med Aalesund i en dobbel med seier til Bodø/Glimt og får en dobbelodds på 3,07.