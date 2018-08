Opprykkstoget går for Sogndal

Det er en herlig tirsdag i vente på fotballfronten. Langoddsprogrammet by på tre spennende returkamper fra Champions League-playoffen, i tillegg er det en haug med kamper fra den engelske ligacupen. Wolverhampton, Southampton, Fulham, West Ham og Bournemouth er blant Premier League-lagene som er i aksjon tirsdag. Og ikke minst er det en meget spennende toppkamp på Fosshaugane mellom Sogndal og Mjøndalen i OBOS-ligaen.

Sogndal - Mjøndalen U 3,20 (spillestopp kl 18.55)

Etter en strålende periode med 8-2-0 på ti seriekamper, har Sogndal røket på to tap. Og det mot bunnlagene Strømmen og Florø. For 14 dager siden røk laget 0-1 borte mot Strømmen og i "lokalderbyet" hjemme mot Florø sist søndag, tapte Sogndal 2-3. Det gjør at Eirik Bakkes elever har mistet terreng i opprykkskampen. Opp til Aalesund på lederplass, skiller det sju poeng og opp til Viking på den andre direkte opprykksplassen skiller det fire poeng.

Det var naturligvis gunstig for Sogndal at både Aalesund og Viking tapte sine seriekamper i helgen. Hjemme på Fosshaugane står Sogndal med 5-3-2. Rutinerte Bjørn Helge Riise og Trond Olsen ble hentet på overgangsvinduets siste dag og begge startet kampen mot Florø, uten at de på noe vis gjorde seg bemerket.

Mjøndalen topper formtabellen i OBOS-ligaen sett til de ti siste serierundene. 7-2-1 i denne perioden. 7-1-2 på bortebane er best av alle i OBOS-ligaen, men hjemme i Mjøndalen har laget spilt fem av ti kamper uavgjort, sist mot Åsane forrige søndag. Det er årsaken til at Vegard Hansens elever ikke topper tabellen. Står med 39 poeng og har ett poeng opp til Viking på 2. plass. Har bedre målforskjell enn siddisene og vil ta seg opp på 2. plass med ett poeng i kveld.

Rutinerte Oliver Occean ble klar for Mjøndalen tidligere i sommer og har scoret to mål på fem kamper. Gode Tonny Brochmann ble hentet fra Stabæk i overgangsvinduet og debuterte mot Åsane sist helg. Brochmann som spilte fire sesonger for Sogndal (2011-2015).

Det blir garantert tett og jevnt på Fosshaugane i kveld. Hjemmeseier til 1,95 i odds frister ikke. Mjøndalen har kun fire baklengsmål på bortebane denne sesongen og ett poeng vil garantert passe bruntrøyene godt i kveld. 3,20 på poengdeling er fin odds og blir vårt spill i kveldens toppkamp.

