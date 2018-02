Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Oppturen fortsetter for Bournemouth

Oddsdobbel 2: Karantenemareritt for Leeds

Oddsdobbel 3: Derby fortsetter jakten på Premier League

Oddsdobbel 4: Hjemmesterke Sampdoria til flott odds

Tippetips: Jackpot på lørdagskupongen

V75 Biri: To bankere i herlig omgang

V65 Ålborg: Internasjonal V65-kveld med Flemming

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 41 mill kr

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Et strålende langoddsprogram står foran oss denne lørdagen og etter at det ble spilt FA-cup i England forrige helg, er det ligafotball over hele fjøla denne helgen. I tillegg er det seriefotball i alle de andre store ligaene i Europa og på tippekupongen er det jackpot.

Bournemouth - Stoke H 1,85 (spillestopp kl 15.55)

Etter sensasjonelle 3-0 borte mot Chelsea onsdag kveld og 12 poeng og ubeseiret på de seks siste seriekampene, har Bournemouth klatret til 10. plass på tabellen med totalt 28 poeng. Dog er det fortsatt bare fem poeng ned til Southampton på 18. plass og nedrykksplass. De to siste hjemmekampene er begge vunnet og skadesituasjonen er også vesentlig forbedret. Jermain Defoe, Adam Smith og Tyrone Mings mangler dog fortsatt. Totalt 4-3-5 på hjemmebane.

Skuffende med kun 0-0 for Stoke hjemme mot skaderammede Watford onsdag kveld, men laget er i det minste på sikker plass med sine totalt 24 poeng. Kun ett poeng skiller ned til Southampton på nedrykksplass. Bortebane har vært et mareritt for Stoke denne sesongen, kun en av tolv bortekamper er vunnet (1-3-8). Midtbanespilleren Badou Ndiaye som ble hentet fra Galatasaray, kan muligens få sin debut lørdag. Ellers er det ingen nye skader eller karantener for Stoke etter onsdagens hjemmekamp mot Watford.

2-2 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Formsterke Bournemouth skal ha gode vinnersjanser nå. 1,85 i odds på hjemmeseier er som det må være og spilles.

Fulham - Nottingham Forest H 1,55 (spillestopp kl 15.55)

Råsterke 7-1-1 på de ni siste seriekampene har sendt Fulham for alvor med i opprykkskampen i Championship. Har avansert til 6. plass (den siste playoffplassen) med totalt 48 poeng og det skiller kun seks poeng opp til Derby på andreplass og direkte opprykk, og fortsatt gjenstår 17 serierunder. 6-6-2 på hjemmebane, de fem siste på eget gress er alle vunnet. Nysigneringene Cyrus Christie og Aleksandar Mitrovic kan begge få sin debut lørdag. Tom Cairney og Floyd Ayite er begge tilbake etter å ha mistet forrige seriekamp.

Ustabile Nottingham Forest gikk fra en meget overraskende 2-0 seier borte mot Wolverhampton, til å ryke 0-3 hjemme for preston i siste seriekamp. 11-2-16 totalt og med sine 35 poeng, ligger laget på 15. plass. 13 poeng opp til Fulham på playoff, og ni poeng ned til Bolton under streken. Svake 4-2-8 på bortebane. Forest har hentet en drøss med spillere på låneavtaler og det er ikke godt å si hvilken startellever Aitor Karanka sender utpå Craven Cottage.

Godtgående Fulham spilles til 1,55 i odds og vi kombinerer denne med seier til Bournemouth og får en favorittdobbel til 2,87 i odds.