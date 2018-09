Oppturen fortsetter for Norge

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et "rufsete" langoddsprogram vi står ovenfor denne søndagen. Det er spillefri i alle de store ligaene rundt omkring i Europa og her hjemme spilles det verken Eliteserie eller OBOS-liga denne søndagen. Det er landslagsfotball som gjelder og Norge skal ut i bortekamp mot Bulgaria i Nations League. Det er en god del landskamper på menyen. Her hjemme spilles det fotball både i Postnord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen.

Bulgaria - Norge B 2,70 (spillestopp kl 17.55)





Bulgaria spilte VM-kvalik i gruppe med blant annet Frankrike, Sverige og Nederland. Tok fire seire i den gruppen på 10 spilte kamper, samtlige seire ble tatt på hjemmebane og både Sverige og Nederland ble slått, mens det ble 0-1 tap mot Frankrike. Ettmålsseire mot Saudi-Arabia og Kasakhstan og ettmålstap mot Bosnia-Hercegovina på tre spilte landskamper i 2018. Innledet Nations League torsdag med å ta en meget overraskende 2-1 seier borte mot Slovenia. Bozhidar Kraev til daglig hjemmehørende i Midtjylland scoret begge målene.

Norge stod med fire strake seire i betydningsløse privatlandskamper før alvoret tok til hjemme mot Kypros på Ullevaal torsdag. En sterk 1. omgang ga Norge 2-0 til pause og i 2. omgang kontrollerte vi hjem kampen. Slo Island 3-2 borte og Albania 1-0 borte i de to siste landskampene før Nations League. Det er ikke usannsynlig at Lars Lagerbäck gir tillit til de samme elleve som startet mot Kypros.

Norge stod faktisk til 3,00 i odds hos Norsk Tipping lørdag morgen, men oddsene ble justert. Oddsen på norsk seier er nå på 2,70, mens Bulgaria står til 2,40. Jeg synes Norge burde stått som knepen favoritt og finner klar verdi i å teste norsk seier til fine 2,70 i odds.

