Oppturen fortsetter for Russland

Etter noen dager med svært begrenset utvalg av fotballkamper på Langoddsprogrammet, er det klart bedring torsdag. Fra og med torsdag og til med tirsdag neste uke, skal det spilles kamper i Nations League. Torsdag er det sju kamper fra Nations League, i tillegg til at det spilles en del privatlandskamper. På hockeyfronten er det tre kamper i Eliteserien her hjemme, mens det fem kamper i SHL. Natt til fredag er det hele 12 kamper i NHL.

Vi repeterer først detaljene om hva Nations League er:

Nations League ble sparket igang 6. september. Turneringen består av alle UEFAs 55 nasjonale forbund som igjen er blitt delt opp i fire divisjoner (A, B, C og D). De tolv best rangerte nasjonene på FIFA-rankingen er i øverste divisjon A, med tre lag i fire gruppet. De tolv neste på rankingen er så i neste divisjon som er B, også her er det fire grupper med tre lag. I divisjon C (der Norge er plassert) er det 15 land med, en gruppe med tre lag og tre grupper med fire lag. De 16 lavest rankede nasjonene er så plassert i divisjon D med fire lag i hver gruppe. Alle lag i hver gruppe møter hverandre én gang hver borte og hjemme, så man får enten fire eller seks kamper alt etter som hvilken gruppe man havner i. Kampene blir spilt med doble kampdager i september, oktober og november til høsten.

De fire gruppevinnerene i divisjon A møtes igjen til semifinaler og finale i juni det påfølgende året for å kjempe om trofeet i UEFA Nations League. Gruppetaperene i divisjonen rykker ned til divisjon B.

I de to påfølgende divisjonene vil gruppevinnerene rykke opp en divisjon mens gruppetaperene rykker ned en divisjon. I den siste og laveste divisjonen, divisjon D, vil gruppevinner rykke opp til divisjon C ( kilde foballkanalen.com)

Følger for kvalifiseringen til Europamesterskapet i 2020

For å gjøre UEFA Nations League mer spennende for både landslagene og publikum vil turneringen «få» fire plasser til europamesterskapet i 2020.

Det betyr at kvalifiseringen til europamesterskapet kommer til å bety en kamp om 20 plasser og ikke 24 som til mesterskapet i 2016.

De 55 medlemsnasjonene av UEFA kommer her til å bli plassert i ti grupper, fem med fem lag og fem med seks lag. De fire gruppevinnerene fra divisjon A i Nations League er garantert en plass i gruppene med fem lag.

De to beste lagene i hver gruppe er klar for europamesterskapet 2020.

Kvalifiseringen kommer også til å foregå over en kortere tidsperiode, da Nations league stjeler de internasjonale vinduene på høsten 2018.

Kvalifiseringen til europamesterskapet 2020 kommer til å starte i mars 2019 og bli spilt med doble kampdager i mars, juni, september, oktober og november.

Hvordan kvalifisere seg til EURO 2020 via Nations League?

Hver divisjon i Nations League vil få en av de fire gjenværende plassene til europamesterskapet 2020. Fire lag fra hver divisjon som ikke allerede er kvalifisert til mesterskapet vil konkurere i en play-off, spilt mars 2020.

De fire play-off plassene i hver divisjon vil gå til hver av de fire gruppevinnerene. Om de allerede har kvalifisert seg til mesterskapet vil muligheten gå til det nest-best plaaserte laget i hver divisjon.

Om det i en divisjon er mindre enn fire lag som enda ikke er kvalifisert til europamesterskapet i 2020 vil plassen gå til det best plasserte laget i divisjonen under som enda ikke er kvalifisert, osv.

Play-offene vil bestå av to semifinaler (best-rankede lag mot fjerdebest rankede lag, andrebest rankede lag mot tredje rankede lag) spilt på det best-rankede lagets hjemmebane, og en finale der hjemmebane vil bli avgjort ved trekning.

De fire vinnerne, én fra hver divisjon, slår følge med de tjue andre lagene som allerede er klar for mesterskapet via den normale kvalifiseringen.

Russland - Sverige H 1,95 (spillestopp kl 21.40)





Disse to nasjonene er i divisjon B og i denne divisjonen er det tre lag i hver av de fire gruppene.

Russland var ikke levnet rare sjansene i sommerens VM-sluttspill på hjemmebane, men tok seg videre fra gruppespillet og overrasket stort ved å slå ut Spania i åttedelsfinalen etter straffesparkkonkurranse. Straffekonkurranse ble det også mot Kroatia i kvartfinalen, men der ble det tap. Innledet også Nations League på beste vis med å slå Tyrkia 2-1 borte og har satt seg selv i en ypperlig posisjon før hjemmekampene mot Sverige torsdag og Tyrkia førstkommende søndag. Keeperhelten Igor Akinfeev ga seg på landslaget etter VM og var ikke med mot Tyrkia. Det var heller ikke midtbaneeleganten Aleksandr Golovin som var ute med skade, men han er friskmeldt og tilbake til denne.

Sverige har lagt bak seg et fantastisk flott VM og tok seg altså til kvartfinale der det ble 0-2 tap mot England. Ola Toivonen har gitt seg på landslaget. Men både Andreas Granqvist, Marcus Berg og Sebastian Larsson er med videre. Viktige Albin Ekdal har blitt pappa og er ikke med til Russland. Innledet Nations League med et meget skuffende 2-3 tap hjemme for Tyrkia og er i real poengnød før torsdagens bortekamp. Emil Forsberg er høyst usikker.

Russland har var gode under fotball-VM og fulgte opp med en råsterk borteseier mot Tyrkia, mens Sverige ikke imponerte mot Tyrkia og i tillegg er laget normalt klart best hjemme.

Russland er ganske klare favoritter i Kaliningrad torsdag kveld og 1,95 på hjemmeseier er klart akseptabel odds og spilles.

