Palace får betalt

Lørdagens langoddsprogram er spekket med godbiter. Det spiller sju kamper i Premier League og det spilles en rekke kamper i Championship. Det spilles to kamper i Eliteserien og det spilles kamper i både La Liga og Serie A, i tillegg til en rekke kamper i både Bundesliga og Ligue 1. Her hjemme er det også full pakke i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Crystal Palace - Southampton H 1,88 (spillestopp kl 15.55)

Etter en perfekt gjennomført bortekamp mot Fulham i seriepremieren og 2-0 seier, har Palace tapt de to neste. Først med 0-2 hjemme mot Liverpool i en jevnspilt kamp og sist søndag ble det 1-2 tap borte mot Watford. Ålreite 7-5-7 på hjemmebane forrige sesong. Aaron Wan-Bissaka er klar igjen etter karantene og James Tomkins er friskmeldt.

Southampton står fortsatt med det ene poenget laget fikk med seg hjemme mot Burnley i seriepremieren (0-0). 1-2 tap borte mot Everton i den andre serierunden og sist lørdag rotet laget vekk 1-0 ledelse hjemme mot Leicester og endte opp med å tape 1-2, riktignok med en mann mindre det siste kvarteret etter at Pierre-Emile Höjbjerg ble utvist. Svært moderate 3-8-8 på bortebane i den svake fjorårssesongen. Höjbjerg er klar til lørdagens seriekamp etter å ha sonet karantene i midtukens ligacup.

4-0-4 på de åtte siste tilsvarende oppgjørene. Palace burde ledet borte mot Watford til pause sist helg, men røk 1-2. Hang veldig godt med hjemme mot Liverpool i den eneste hjemmekampen laget har spilt. Det skal være bra sjanse for at Roy Hodgsons menn er tilbake på vinnersporet lørdag og 1,88 er helt grei hjemmeodds.

West Ham - Wolverhampton over 2,5 mål 1,67 (spillestopp kl 15.55)

Ni baklengsmål på de tre første seriekampene for West Ham som er det eneste laget i Premier League hittil uten poeng. 0-4 borte mot Liverpool i seriepremieren, ble etterfulgt av 1-2 tap hjemme mot Bournemouth. Gjorde egentlig en ganske ålreit bortekamp mot Arsenal forrige lørdag, men endte opp med å tape 1-3. Godkjente 7-6-6 på hjemmebane forrige sesong. Meget viktige Marko Arnautovic er friskmeldt etter smellen han pådro seg mot Arsenal.

Nyopprykkede Wolverhampton har prestert ganske bra til tross for at laget kun står med to poeng og ingen seire. 2-2 hjemme mot et solid Everton-lag i seriepremieren, mens det ble 0-2 borte mot gode Leicester i serierunden etter. Gjorde sin beste kamp for sesongen sist helg, da laget holdt Manchester City til 1-1 hjemme. Adama Traore imponerte som innbytter mot Manchester City og er aktuell for startoppstillingen lørdag. Ivan Cavaleiro er fremdeles ute med skade.

Det har haglet med mål i West Hams kamper hittil, og Wolverhampton har vist at de er kapable til å score mot alle. HUB-vurderingen på denne kampen er meget vrien, men at den går over 2,5 mål er sannsynlig. 1,67 er oddsen på det utfallet. Kombinert med seier til Crystal Palace får vi en totalodds på 3,14.