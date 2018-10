Palace trenger en opptur

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips: Midtukekupong med semifinaler i cupen

Oddssingel NM: Strømsgodset elsker semifinaler

Oddssingel ligacup: Tottenham får det tøft mot West Ham

V76 Bjerke: Dobbel jackpot med Tengsareid i hovedrollen

V4/V5 Bro Park: Herlig onsdagsgalopp fra Bro Park

Vikinglotto: Utrolige 262 millioner i Vikinglotto

NB! Onsdag er det 262 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

Vi har et meget innholdsrikt langoddsprogram foran oss denne onsdagen. Det er klart for første semifinale i cupen her hjemme mellom Strømsgodset og Lillestrøm og i England skal det spilles fem åttedelsfinaler i ligacupen. Milan spiller utsatt Serie A-kamp hjemme mot Genoa i Italia. Både i Tyskland, Spania og Frankrike er det cup på menyen og i Allsvenskan er det fem kamper i midtukerunden som spilles onsdag. Her hjemme er det også håndball i Eliteserien både for kvinner og menn.

Middlesbrough - Crystal Palace 2,90 - 3,10 - 2,15 B (spillestopp kl. 2055)

Klikk her for å levere dette spillet





To lag som kan ende opp med å bytte plass i divisjonssystemet møtes på Riverside i onsdagens ligacupoppgjør. Opprykk til Premier League er nok sesongens hovedmål for Middlesbrough. De ligger på tredjeplass i Championship etter de 15 første serierundene. Med 27 poeng er det kun to poeng opp til serieleder Sheffield United. To strake poengdelinger i seriespillet nå. På hjemmebane står laget med 4-3-1 så langt.

Crystal Palace var ventet å ligge i midtsjiktet på Premier League-tabellen denne sesongen, men de har bare tatt åtte poeng på de ti første kampene. Dermed er laget på 14.-plass, tre poeng over Fulham som er under nedrykksstreken. The Eagles trenger en opptur, og jeg tror de kan få den mot Middlesbrough.

Boro spilte uavgjort mot Derby i helgen, og det var den andre poengdelingen på rad. De spilte en svak kamp i forrige uke, hvor de kun klarte 0-0 mot Rotherham på hjemmebane. De misbrukte dermed to sjanser til å klatre til topps i Championsship.

Boro-manager Tony Pulis skal møte to av sine tidligere arbeidsgivere denne uken. Middlesbrough møter Crystal Palace i ligacupen onsdag kveld, og har en vanskelig bortekamp mot Stoke i Championship på lørdag. Jeg tror lørdagens kamp er viktigst for Pulis. Han vet at trenger tre poeng i den matchen for å holde følge med lagene i toppen av tabellen.

Palace viste fremgang da de spilte 2-2 mot Arsenal i forrige ligamatch. Dermed stoppet de tapsrekken sin. De hadde tre tap på rad før uavgjortkampen mot The Gunners.

Roy Hodgson sitt lag stoppet samtidig Arsenal sin seiersrekke. Den stoppet på elleve kamper. Palace har sin mulighet til å vinne noe i ligacupen, mens Boro som jakter direkte opprykk til Premier League denne sesongen vil antakeligvis komme til å hvile flere sentrale spillere.

Boro har tatt sjansen på å spare spillere i cupen tidligere denne sesongen, og de har fått det tøft i de kampene. De spilte 3-3 mot Notts County, men gikk videre på straffespark. Deretter slo de Rochdale med knapp margin, og de vant på straffespark igjen mot Championshipkollega Preston i forrige runden.



Palace på sin side har vunnet begge sine kamper mot lag fra Championship, uten å slippe inn mål. London-laget har også hatt et bra tak på Boro. De har vunnet de to siste kampene mot dem.

Middlesbrough-spissen Ashley Fletcher er aktuell fra start i onsdagens ligacupkamp mot Palace. Han har scoret tre mål og startet alle Boros tre cupkamper denne sesongen.

Max Meyer er antakeligvis i startoppstillingen til Palace etter å ha kommet inn som innbytter i 2-2kampen mot Arsenal. Også kantspilleren Jason Puncheon er ventet å starte onsdagens ligacupmatch.

Middlesbrough-manager Tony Pulis er ventet å gjøre en rekke endringer på laget til ligacupkampen mot Palace. Grant Leadbitter og Danny Batth vil sannsynligvis få sjansen, mens Ryan Shotton fortsatt er ute med en kneskade.

Palace mangler Christian Benteke, Joel Ward og Scott Dann som alle er skadet.

Palace fikk en opptur mot Arsenal, og jeg tror den fortsetter mot Boro onsdag. Jeg tror London-laget tar seg videre til kvartfinalen i ligacupen. Oddsen på Palace er 2,15, og det er helt ok.

Klikk her for å levere dette spillet