Palermo til tilbake til det gode selskap

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips League Two: Fortsatt håp for Chesterfield

Oddsdobbel: Palermo vil tilbake til det gode selskap

Oddstips SHL kvalik: Eventyret kan være over for Karlskrona

Tippetips: Portsmouth er i nærheten

V4 Ålborg: Herlig søndagslunsj i Ålborg

VikingLotto fredag: Nordmann vant 167 mill i Eurojackpot

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien

Det er ingen tvil om at kamputvalget på Langoddsen søndag, bærer preg av den landslagspausen vi er inne i. Det er kamper fra Serie B og Segunda i Spania som dominerer kamputvalget, ispedd et par kamper fra League One og League Two i England. Så er det verdenscupavslutning for skiskytterne med fellesstart for både kvinner og menn i Tyumen, Russland.

Palermo - Carpi H 1,70 (spillestopp kl 14.55)

To ganger i løpet av de fem siste sesongen har Palermo rykket ned fra Serie A. Sist etter forrige sesong. Men øylaget er i posisjon til å ta seg tilbake på første forsøk. Ligger på 3. plass før helgens runde med totalt 51 poeng, men har en kamp tilgode på Frosinone på 2. plass som ligger tre poeng foran. Etter tre strake tap i starten av februar, står nå Palermo med 2-2-0 på de fire siste. 9-3-3 totalt hjemme på Stadio Renzo Barbera i Palermo.

Carpi vant Serie B sesongen 2014/15, men rykket direkte ned igjen etter en sesong på øverste nivå. Endte på 7. plass i Serie B forrige sesong. Står nå med totalt 44 poeng og ligger på 9. plass og kun målforskjellen skiller opp til Parma på playoff. Står i likhet med Palermo med 2-2-0 på sine fire siste seriekamper, men har kun møtt lag fra nedre halvdel i denne perioden. Moderate 4-6-5 på bortebane.

Det er kun tre poeng som gjelder for hjemmesterke Palermo her og selv om 1,70 på hjemmeseier er laber odds, spiller vi Palermo søndag.

Pro Vercelli - Avellino U 2,90 (spillestopp kl 14.55)

De åtte neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra Serie B i Italia. Først litt fakta om Serie B. Det er totalt 22 lag i denne divisjonen. Lag 1 og 2 rykker direkte opp til Serie A, mens lagene fra 3 til 8. plass. De tre nederste lagene rykker direkte ned til Serie C, mens lagene på 18 og 19. plass må spille kvalik. Lagene har spilt hhv 30 og 31 seriekamper og det skal altså totalt spilles 42 serierunder.

Pro Vercelli ligger tredje sist og således på direkte nedrykksplass med sine 29 poeng, og det er tre poeng opp til kvalikplass. Har spilt 30 seriekamper. Ingen seire på de seks siste seriekampene, men fem av dem har endt med poengdeling. 0-2 tap borte mot Carpi i den siste seriekampen spilt mandag kveld. Totalt 3-6-5 på hjemmebane. Laget har allerede byttet trener to ganger denne sesongen.

Også motstander Avellino er innblandet i nedrykksstriden og ligger på 16. plass med totalt 35 poeng og har med det to poeng ned til kvalik og seks poeng ned til Pro Vercelli. Står med en seier på de seks siste seriekampene (1-3-2). Svært moderate 2-4-9 på bortebane.

De tre siste tilsvarende oppgjørene Stadio Silvio Piola i Vercelli har alle endt 1-1. Det blir nok jevnt denne gangen også og uavgjort er et svært sannsynlig utfall. 2,90 er grei odds på det utfallet og siden denne kampen ikke kan singelspilles, må vi kombinere med seier til Palermo og får spreke 4,93 i totalodds.