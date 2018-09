Pangodds på Iver Fossum's Hannover

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det er ti kamper fra den engelske ligacupen, hvor blant andre Manchester United, Leicester, Wolverhampton og Manchester City er i aksjon. Det er samtidig midtukerunde både i La Liga, Bundesliga og Serie A denne uken, og ikke minst er det duket for en høyinteressant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Mjøndalen og Aalesund.

Hannover 96 - Hoffenheim H 3,20 (spillestopp kl 20.25)





Det er altså full midtukerunde i tysk Bundesliga denne uken. Det spilles fire kamper i kveld og fem kamper onsdag og det er den femte serierunden. Som ventet er Bayern München allerede ensom på topp og det eneste laget som står med full pott og tolv poeng etter de fire første serierundene.

For Iver Fossum og Hannover har det vært en klart tyngre seriestart. Samtidig er Hannover det eneste laget som har spilt tre av sine fire første seriekamper på bortebane. Det har endt med to tap og en poengdeling. Innledet serien med 1-1 borte mot Werder Bremen, så ble det 0-0 i den eneste spilte hjemmekampen hittil mot Borussia Dortmund, deretter ble det 2-3 tap borte for RB Leipzig og i helgen ble det 0-2 tap borte for Nürnberg. I den kampen fikk Hannover Miiko Albornoz utvist allerede etter 29 minutter og han soner følgelig karantene i kveld. Iver Fossum har blitt sittende på benken i alle tre bortekampene, men han startet og spilte hele kampen hjemme mot Borussia Dortmund. I følge pålitelige www.kicker.de er Fossum dessverre henvist til benken også i kveld. Utover suspenderte Albornoz har trener Andre Breitenreiter tre-fire andre spillere ute, men de spillerne har foreløpig ikke spilt ett eneste minutt denne sesongen.

Hannover rykket opp igjen til Bundesliga etter sesongen 2016/17, og klarte seg bra i fjorårssesongen. Endte på 13. plass med 39 poeng (det er 18 lag i Bundesliga). Tok kun 12 poeng på bortebane da (2-6-9), men beit mye bedre fra seg på hjemmebane med 8-3-6.

Hoffenheim endte på en flott 3. plass forrige sesong og kvalifiserte seg dermed til gruppespillet i Champions League. Der innledet laget med 2-2 borte mot Shaktar Donetsk forrige onsdag. De fire første seriekampene har gitt fire poeng, samtlige tatt på hjemmebane. 3-1 seier over Freiburg og i helgen ble det 1-1 hjemme mot Borussia Dortmund der bortelaget faktisk utlignet til 1-1 seks minutter før slutt, til tross for at laget var redusert til ti mann. Borte innledet Hoffenheim med et forventet tap mot Bayern München i seriepremieren (1-3). Da var det nok mer skuffende at laget røk 1-2 for nyopprykkede Fortuna Düsseldorf i andre bortekampen. Var tross 3. plass forrige sesong ikke noe sterke på bortebane og vant faktisk kun fire av 17 bortekamper (4-6-7). Hoffenheim spiller i kveld sin tredje kamp i løpet av seks dager og det er ventet at trener Julian Nageelmann vil rotere litt på sitt lag. Håvard Nordtveit er dog ventet å starte kampen. Nagelmann har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Hannover vant tilsvarende seriekamp med 2-0 forrige sesong og spiller altså sin andre hjemmekamp for sesongen i kveld. At bortesvake Hoffenheim skal stå til 1,90 i odds i kveld er ikke lett å begripe. 3,20 i odds på hjemmeseier må være et av tirsdagens aller beste objekter og Hannover spilles.

