Peterborough på playoffjakt

Lørdagens langoddsprogram bærer naturlig nok preg av at vi er midt inne i en landslagspause. Det innebærer at det ikke spilles kamper verken i Premier League, La Liga, Serie A eller Bundesliga eller for den saks skyld Eliteserien her hjemme. Det er League One og League Two som bærer "byrden" denne lørdagen. Som dog også byr på seriestart i Toppserien for kvinner her hjemme. Ellers er det bra med ishockey på dagens program og det er også en del privatlandskamper i fotball.

Flotte tips fredag

Nettavisen lanserte tre oddstips fredag og traff bra. Riktignok gikk ikke skrellspillet på Hellas hjemme mot Sveits inn. Men dobbelen med seire til Tyrkia og Frølunda satt til 3,23 i odds og det samme gjorde vårt tips på at privatlandskampen mellom Tyskland og Spania endte uavgjort til solide 3,10 i odds.

Peterborough - Bristol Rovers H 1,90 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmesterke (10-3-6) Peterborough ligger straks utenfor playoff på 7. plass med totalt 56 poeng. Det skiller kun ett poeng opp til Plymouth på den siste playoffplassen. Stod med 3-4-0 på de sju siste seriekampene, før det ble ett skuffende 1-2 tap borte mot Oxford sist lørdag. Forsvarsspilleren Jack Baldwin ble utvist mot Oxford og soner karantene lørdag. Midtbanespilleren Leo Da Silva Lopes er på internasjonal oppdrag for Portugal U20.

Bristol Rovers ligger på 10. plass med totalt 50 poeng og har dermed hele ti poeng ned til nedrykksstreken og mange lag mellom seg og den streken. Opp til Plymouth på playoff skiller det åtte poeng. Har dog sin klare styrke på hjemmebane (10-2-6), bortetallene viser svake 5-3-11. Rovers kaptein Tom Lockyer er på internasjonal oppdrag med Wales,mens lagkamerat Ryan Sweeney er på internasjonalt oppdrag med Irland U21.

Det endte 4-2 i tilsvarende møte sist sesong og et hjemmelag på playoffjakt skal ha gode muligheter til å gjenta fjorårstriumfen. 1,90 er grei hjemmeodds og spilles.

Scunthorpe - Rochdale H 2,05 (spillestopp kl 15.55)

Kun en seier på de ti siste seriekampene for hjemmelaget (1-5-4), men likefullt er laget helt oppe på 5. plass med totalt 58 poeng og er altså inne på playoff. Ned til Peterborough på 7. plass skiller det kun to poeng og Scunthorpe har i tillegg en kamp mer spilt. 7-6-6 er ikke allverdens til tall på hjemmebane. Marnick Vermijl er friskmeldt og klar til kamp igjen. Spissen Lee Novak er fortsatt ute.

Nestjumbo Rochdale gjorde tilværelsen i League One enda mer utrygg for seg selv med å tape midtukens hjemmekamp mot Fleetwood med 0-2. Står med totalt 34 poeng, men har kun spilt 35 kamper og har kamper tilgode på lagene rundt seg i nedrykksstriden. Opp til sikker plass er det seks poeng. 3-3-4 og pussige 9-9 i målforskjell på de ti siste seriekampene, men bortetallene er ikke bedre enn 3-5-11. midtbanespilleren Andy Cannon ble skadet i midtukekampen og er trolig ute for resten av sesongen. Ellers er det ingen nye skader eller karantener for Rochdale.

8-3-0 på de elleve siste tilsvarende og med tanke på hvor svake Rochdale har vært på bortebane denne sesongen, er 2,05 på hjemmeseier slett ikke verst odds. Vi kombinerer seier til Scunthorpe med seier til Peterborough og får dermed 3,90 i totalodds på denne League One-dobbelen.