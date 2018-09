Pimentas avgang ga eventyrlig løft

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel: Sassuolo er ingen bløff

Oddssingel Allsvenskan: Flott odds på nytente Brommapojkarna

Oddssingel Championship: Wigan er sterke hjemme

V4/V5 Bro Park: Herlig vorspiel før søndagens store V75-omgang

Eurojackpot fredag: Vanvittige 270 millioner kroner i potten

Fredagens langoddsprogram er slett ikke verst og byr på blant annet fotball fra Serie A, La Liga, Bundesliga og engelsk Championship. I tillegg spilles det viktige kamper i både Allsvenskan og dansk superliga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Ligue 2, samt et par kamper fra tysk 2. bundesliga. Her hjemme er det også en kamp i Eliteserien for håndball for kvinner mellom Fana og Molde og den kampen kan du se her på Nettavisen.

Brommapojkarna - GIF Sundsvall H 3,35 (spillestopp kl 18.55)



Etter at svenske Aftonbladet avslørte voldsom misnøye med Luis Pemanta som trener i Brommapojkarna, endte det med at ex-Kongsvinger-treneren fikk sparken for noen uker siden. Det haglet med beskyldninger om mobbing og verre saker og klubbledelsen hadde etterhvert ikke noe valg. I kjølvannet av dette måtte også assistenttrener Gonzalo Pereira og sportssjef Daniel Majstorovic forlate Stockholms-klubben. Robert Borknesjö har overtatt som manager og han fikk en kanonstart som trener ettersom laget slo til med en overraskende 1-0 seier borte mot Djurgården sist søndag. Brommapojkarna var sist i Allsvenskan sesongen 2014, men endte da helt sist.

NB! Fredag er det vanvittige 270 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Endte like godt helt sist også i Superettan sesongen etter (2015), og måtte ned til divisjon 1. Vant denne sesongen etter og var tilbake i Superettan i 2017 og vant likegodt denne og var tilbake i Allsvenskan før denne sesongen. Der har det gått i dur og moll, men etter seieren borte mot Djurgården søndag tok laget seg opp på sikker plass igjen. Står med 19 poeng og ligger fjerde sist. Kun ett poeng skiller ned til Sirius på kvalikplass, mens det er fem poeng ned til Dalkurd på direkte nedrykk og nest siste plass. Før borteseieren mot Djurgården hadde laget tapt åtte av sine ni første bortekamper, den eneste borteseieren til da hadde kommet midtsommers mot Ørebro (1-0).

Totalt har Brommapojkarna kun scoret seks mål på bortebane, men det er ikke stort bedre hjemme på Grimsta IP, der det er blitt sju scoringer. På den annen side er fire av ti spilte hjemmekamper vunnet (4-1-5). Trener Robert Borknesjö har tilgang til samme startellever som mot Djurgården.

GIF Sundsvall har levert veldig bra hittil og ligger på 7. plass før helgens serierunde. Har totalt 32 poeng og godkjente 4-2-4 på bortebane. Spissen Linus Hallenius står med 13 seriemål for laget hittil. Variable 2-0-2 på de fire siste seriekampene.

Brommapojkarna kjemper for eksistensen og må ha flott et voldsomt oppsving med borteseieren mot Djurgården sist helg, etter all turbulensen laget har vært oppe i. 3,35 på hjemmeseier kan være fredagens beste spill og denne må vi angripe fredag.

Her kan du levere spillet