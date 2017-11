Portsmouth blir kraftig overvurdert

Kvantitetsmessig er det et sterkt program vi har foran oss denne lørdagen, med full rulle i de engelske lavere divisjoner, playoffkampen Mjøndalen - Ull/Kisa i OBOS-ligaen og landskamper som Makedonia - Norge og Danmark - Irland.

Fredag gikk det skeis og begge spill gikk ut.



Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Blackpool - Portsmouth, H 2,55.

Vertene kommer fra to tap på rappen, det siste for et av bunnlagene, og har mistet kontakten med playoff-plassene, selv om det fortsatt bare er tre poeng opp. Fem poeng på de siste seks kampene er heller ikke særlig imponerende kost.

Imponerende er imidlertid hjemmetallene 5-1-1, de har tatt over to tredeler av poengene sine på eget gress.

Forsvareren Curtis Tilt returnerer etter suspensjon. Clark Robertson, Kyle Vassell og Colin Daniel mistet alle forrige helgs kamp og er tvilsomme i dag. Kaptein Jimmy Ryan er ventet fra start etter skade.

En annen fallen storhet, Portsmouth, er i enda mer trøbbel enn sine motstandere i dag og har hele tre tap på rappen inn mot helgens oppgjør, de to siste mot topplag uten å score mål. Dermed ligger de rundt dagens motstander på tabellen, med én kamp mer spilt. På reisefot har de middelmådige 2-1-5.

Pompey må klare seg utenfem spillere, Damien McCrory, Jack Whatmough, Milan Lalkovic, Nathan Thompson og Stuart O'Keefe.

Hjemmesterke Blackpool burde vært favoritt her. Vi spiller H til flotte 2,55.

