Premier League-dobbel til 3,90 i odds

Lørdagens langoddsprogram er meget fint. Det er fulle serierunder fra alle de største ligaene, og vi kan vente oss noen ordentlig fine oppgjør gjennom helgen. På lørdag er det blant annet Eliteserien, der Stabæk er avhengig av poeng mot Vålerenga. I tillegg til denne, spilles også Strømsgodset - Haugesund. Sistnevnte som nok er revansjesugne etter cuptapet mot Godset nylig. Hele seks kamper venter fra Premier League, og Manchester United skal ut i den sene kampen mot Newcastle hjemme. Kan Mourinho endelig få en opptur? Championship, LaLiga, Bundesliga og Serie A serverer også fine kamper.

Watford - Bournemouth H - 2,00 (Spillestopp 15:55)

Watford startet forrykende, med fire strake seire i årets Premier League. Det har lugget litt etter dette, med bare et fattig poeng på de tre siste, men allikevel kan de si seg fornøyde med starten. To tap på de siste tre, er nok motivasjon nok for The Hornets til å gjøre en meget god kamp i dag. Laget tapte 0-2 i londondertbyet mot Arsenal i siste kamp, men det skal sies at her var det uavgjort lenge. Watford spilte så 1-1 borte mot Fulham nest sist i nok et hovedstadsderby. I tillegg til dette ble de og slått ut av Tottenham i ligacupen, og det på straffesparkkonkurranse. Watford er et bra hjemmelag, og det er alt annet enn enkelt å komme til denne banen. Foreløpig står laget med godkjente 3-0-1 på eget gress.

Watford venter fortsatt på sin første seier etter landslagspausen. På de siste 113 kampene mot Bournemouth så har The Hornets vunnet mest (40 seiere, mot Bournemouth sine 37).

Vertene har Janmaat ute med meniskskade, og har i tillegg en del småskader opp mot denne kampen. Gerard Deulofeu kan dog gjøre sin første opptreden for sesongen. Sistnevnte har vært skadet frem til nå, men ryktes å være klar til dyst igjen nå.

Bournemouth har i likhet med Watford startet bedre enn forventet. Eddie Howe sine gutter kommer til dette oppgjøret med 13 poeng på de første sju, som er like mange som vertene. De gikk dog på et stygt 0-4-tap nest sist borte mot Burnley på Turf Moor, men var tilbake på skinner, med 2-1-seier hjemme mot Crystal Palace i siste kamp. Det er gledelig å se at laget slo tilbake såpass tidlig etter tapet mot Burnley. Dagens gjester har 1-0-2 borte så langt, og er normalt vesentlig sterkere på hjemmebane. Skal Howe og hans Bournemouth være med å kjempe om de, muligens Europa League-spill må det tas mer poeng på bortebane.

Daniels og Taylor er tvilsomme, ellers mønstrer manager Eddie Howe full tropp.

Begrunnelse H: Bournemouth sliter på bortebane, mens Watford har hatt en meget positiv åpning på serien. De har dog tatt mindre poeng mot slutten, men i dagens kamp bør det være store muligheter for en ny trepoenger. 2,00 er en fin odds å kombinere med.



Burnley - Huddersfield Town H - 1,95 (Spillestopp 15:55)

Burnley startet sesongen meget svakt. Etter en målløs serieåpning mot Southampton fulgte fire strake tap. Man har dog vist fremgang og vunnet de siste to. 4-0 hjemme mot Bournemouth nest sist, og sterke 2-1 borte mot Cardiff i Wales i siste kamp. Hjemme har Burnley 1-0-2. Dette er ikke så sterke tall, men det virker som Sean Dyche sine gutter har noe på gang. Undertegnede så laget mot United fjerde sist, og det var virkelig tannløse greier Burnley viste frem da. Nå på slutten, med sine to seiere på rappen, ser ting adskillig bedre. Derfor tror vi og det normalt sterke hjemmelaget begynner å ta trepoengere på Turf Moor.

Gibson og Pope er uaktuelle til denne kampen, mens Tarkowski har en mulighet etter sin lyskeskade.

Huddersfield som styrte klar av nedrykk, med tre poeng sist sesong, går en ny vanskelig sesong i møte. Etter sju spilte venter laget fortsatt på den første trepoengeren. Fattige to poeng innspilt gir sisteplass på tabellen. Huddersfield må virkelig opp i ringene for å unngå spill på nivå to neste sesong. 1-3-tap borte mot Leicester nest sist, ble etterfulgt av et hjemmetap (0-2) mot Tottenham i siste kamp.

Sobhi og Williams er ute, begge med kneskader, før den viktige kampen på Turf Moor.

Begrunnelse H: Burnley har noe på gang. De spiller bedre fotball enn på lang tid, og er normalt et meget sterkt hjemmelag. Vi tror det blir seier, og mener faktisk at 1,95 er meget god odds. I kombinasjon med Watford-seier får vi en totalodds på 3,90,