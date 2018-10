Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips: Midtukekupong med åtte kamper fra Champions League

Oddsdobbel 1: PSG-stjernene lar seg ikke stoppe

Oddsdobbel 2: West Bromwich skal til topps

Oddssingel CL: Tottenham får det ikke lett i Eindhoven

V4/V5 Jägersro: Galopplunsj med Lopez

Lotto: Du kan vinne en million kroner hver dag i sju dager

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Åtte kamper fra Champions League med storoppgjør som Barcelona - Inter og Paris Saint-Germain - Napoli som de aller største godbitene. Både Liverpool og Tottenham skal også i aksjon. I tillegg er det fire kamper fra engelsk Championship. Det er masse ishockey på menyen. Full runde i hockeyallsvenskan og tre kamper fra norsk 1. divisjon, i tillegg spilles det fire kamper i NHL natt til torsdag. På håndballfronten spilles det fire kamper i Eliteserien for kvinner.

NB! Onsdag er det 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

Paris Saint-Germain - Napoli H 1,43 (spillestopp kl 20.55)

PSG måtte seg slått 2-3 borte mot Liverpool i åpningsrunden, men likevel må PSG se seg som den største favoritten til å ta seg videre fra denne gruppa. Feier inn må i de hjemlige seriekampene og har notert seg for 37 mål på de ti første seriekampene. Alle er vunnet og PSG har allerede forlatt konkurrentene i Ligue 1 på toppen av tabellen. 24-2 i målforskjell på seks spilte hjemmekamper. Moste Røde Stjerne 6-1 i hjemmekampen i forrige runde av gruppespillet. Gianluigi Buffon er klar til spill etter å ha sonet karantene i de to første Champions League-rundene og ellers ser det bra ut for hjemmelaget.

Napoli har sett bedre og bedre utover denne sesongen og tok en overbevisende 3-0 seier borte mot Udinese i helgens seriekamp. Det var lagets femte seier på rad i Serie A og samtlige har vært tomålsseire eller mer.Tok en fortjent 1-0 seier hjemme mot Liverpool i forrige runde, men rotet altså bort to svært viktige poeng i åpningskampen borte mot Røde Stjerne. Det kan bli skjebnesvangert all den tid både Liverpool og PSG med aller største sannsynlighet tar seks poeng mot Røde Stjerne. Carlo Ancelotti har alle spillerne som startet mot Liverpool tilgjengelig og mønstre kanskje samme startoppstilling igjen.

NB! Fredag er det vanvittige 850 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

1,43 på hjemmeseier er nok som det må være og med det offensive galleriet PSG har, så er de vanskelige å stoppe. Vi spiller PSG og kombinerer med en godt betalt U i en annen av kveldens Champions League-kamper.

Borussia Dortmund - Atletico Madrid U 3,15 (spillestopp kl 20.55)

Borussia Dortmund innledet forrige sesong knallsterkt og stod med 19 poeng etter de sju første seriekampene, men gikk så i veggen. Også denne sesongen har Borussia Dortmund innledet knallsterkt og laget står med 6-2-0 på de åtte første serierundene og topper Bundesliga med tre poeng ned til Borussia Mönchengladbach på 2. plass. Har også vunnet begge gruppespillkampene i Champions League topper gruppen. Midtstopper Manuel Akanji er fortsatt ute med skade.

Også Atletico Madrid har vunnet begge gruppespillkampene, men det har ikke gått helt på skinner i La Liga. Står med 4-4-1 på de ni første seriekampene og ligger på 5.plass, dog kun to poeng bak serieleder Barcelona. Kun en av fem bortekamper er vunnet, mens tre har endt med poengdeling, blant annet mot Villarreal sist lørdag. Verken Diego Godin eller Diego Costa startet helgens seriekamp mot Villarreal, men begge antas å starte i kveld.

Begge lagene har full pott etter de to første rundene og uavgjort har nok ingen av lagene noe imot i kveld. 3,15 er oddsen og den kombineres med seier til PSG. Totalodds på denne dobbelen 4,50.

Klikk her for å levere spillet