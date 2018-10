PSV Eindhoven er ingen bløff på hjemmebane

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et fantastisk fint langoddsprogram vi har foran oss. Åtte kamper fra Champions League med godbiter som Napoli - Liverpool og Tottenham - Barcelona som de to største kampene. Midtukerunden i Championship i England inneholder fem kamper denne onsdagen og det spilles full runde i Eliteserien håndball for menn. Natt til torsdag er det klart for sesongåpning i NHL og fire kamper skal spilles.

PSV Eindhoven - Inter H 2,85 (spillestopp kl 20.55)





PSV har innledet strålende i nederlandske Eredivisie og ikke avgitt ett poeng på de sju første seriekampene. Hang faktisk veldig godt med borte mot Barcelona i det lengste, men tre Barca-mål i løpet av de siste ti minuttene gjorde at det endte 0-4. PSV var ikke med i gruppespillet i Champions League forrige sesong, men har ellers vært en gjenganger. Nøyde seg med to poeng i gruppespillet sesongen 2016/17, men tok seg videre til sluttspillet sesongen før på bekostning av blant annet Manchester United. Vant alle tre hjemmekampene og røk ut etter straffespark mot Atletico Madrid i åttedelsfinalen. Det er ingen nye skader eller karantener for PSV.

Inter kom tidlig under 0-1 hjemme mot Tottenham i sin første gruppespillkamp, men klarte å snu kampen og vinne 2-1. Det er faktisk første gang siden 2011/12 sesongen Inter er med i gruppespillet i Champions League. Da ble laget utslått i åttedelsfinalen. Innledet svakt i Serie A og tok kun fire poeng på de fire første seriekampene, men har fått opp dampen nå og vunnet de tre siste og avansert til 4. plass. Sime Vrsaljko er eneste spiller på skadelisten for Inter.

PSV har vist at de mange ganger er sterke hjemme i Eindhoven. Og Inter er ustabile og har altså ikke vært med i Champions League på seks sesonger. 2,85 i odds på at formsterke og hjemmesterke PSV kan fikse seierene i kveld, blir vårt valg i denne kampen.

