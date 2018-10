Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddssingel Europa League: Rosenborg kommer til kort mot Leipzig

Oddssingel Europa League: Sarpsborg skal gi Genk kamp

Oddssingel Europa League: Salzburg gjør kort prosess med Celtic

Oddsdobbel: Rangers og Gerrard skal ha tre poeng

V65 Bergen: Vi ganger opp i Bergen

V4/V5 Jägersro: Herlig torsdagsgalopp i Malmö

V5 Drammen: Hyperinteressant V5-lunsj i Drammen

V4 Romme: Jakobsson fikser lunsjen

Det er et omfattende langoddsprogram vi har foran oss torsdag. Den andre gruppespillrunden i Europa League skal spilles og med åtte grupper a fire lag er det hele 24 kamper som skal spilles i kveld. Både Rosenborg og Sarpsborg 08 har hjemmekamper mot tøff motstand. I tillegg spilles det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme og det er full runde i SHL i Sverige. Natt til fredag er det åtte kamper i NHL. Norges fotballjenter skal ellers ut i privatlandskamp mot Sverige.

Rangers - Rapid Wien H 1,90 (spillestopp kl 20.55)

Steven Gerrars og Rangers gikk på sesongens andre bortetap i skotsk Premier League i helgen, da det ble 0-1 tap mot Livingston. Faktisk har Rangers kun tatt to poeng på sine fire første bortekamper, mens det er blitt full pott og ni poeng på tre spilte hjemmekamper på Ibrox. Tok seg til gruppespillet i Europa League via kvalifisering. Osijek ble slått ut i andre kvalifiseringsrunde, mens slovenske Maribor ble slått 3-1 hjemme og 0-0 i returkampen. I playoff venter russiske Ufa. Da vant Rangers hjemmekampen med 1-0, mens det endte 1-1 i returkampen i Russland. Manager Steven Gerrard varsler endringer til kveldens kamp etter den svakee innsatsen mot Livingston i helgen. Rangers åpnet sitt gruppespill med et knallsterkt bortepoeng mot Villarreal.

Østerrikse Rapid Wien har hatt en meget svak innledning i hjemlig Bundesliga. Kun to seire er det blitt på de ni første serierundene (2-3-4). Og laget er helt nede på 8. plass med kun ni poeng. Vant sesongens første bortekamp med 3-0 mot Admira Wacker, men har kun tatt ett poeng på de tre neste bortekampene. Innledet dog bra i Europa League med å vinne 2-0 hjemme mot Spartak Moskva.

Hittil denne sesongen har Rangers vært klart best hjemme, mens Rapid Wien ikke har fått dreis på sakene borte. Det skal vært svært gode muligheter for at Rangers tar tre poeng i kveld. 1,90 på hjemmeseier er godkjent odds og spilles.

FK Krasnodar - Sevilla over 2,5 mål (spillestopp kl 20.55)

Russiske Krasnodar der Sveriges nasjonalhelt Andreas Granqvist spilte i sju år før han reiste hjem til Helsingborg i vår. Hans svenske lagkamerat Viktor Claesson er fortsatt en sentral spiller i klubben. Krasnodar har hatt en flott innledning på serien og ligger på 2. plass etter de ni første serierundene.Krasnodar står med 19 poeng etter rekken 6-1-2 og hjemme er det blitt 2-0-1 på tre spilte kamper. Krasnodar har scoret 17 mål på sine ni første seriekamper. Innledet gruppespillet med en flott 1-0 seier borte mot tyrkiske Akhisarspor.

Sevilla har funnet formen og ikke minst scoringsformen. Lørdag tok laget sin tredje strake seier i La Liga da det ble 3-1 seier borte mot Eibar. Før det ble 3-0 hjemme mot Real Madrid og hele 6-2 seier borte mot Levante og i den første gruppespillkampen ble det hele 5-1 seier hjemme mot Standard Liege. Det betyr at Sevilla har scoret 17 mål på sine fire siste kamper.

Legg til at Krasnodar også vet å finne nettmaskene. Jeg tror dette blir en målrik kamp og spiller over 2,5 mål til godkjente 1,70 i odds. Kombinert med seier til Rangers får vi da en dobbelodds på 3,23.

