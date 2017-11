Rangers og Zucca har fått opp dampen

Det er altså landslagspause denne uken og det betyr at også onsdagens langoddsprogram bærer preg av dette. Onsdagens meny består av første kamp i kvinnenes 16-dels finale i Champions League, viktige kvalifiseringskamper i Sverige (Superettan/Divisjon 1) og ishockey fra Hockeyallsvenskan i Sverige og tre kamper i NHL natt til torsdag.

New York Rangers - Boston Bruins H 1,90 (spillestopp kl 01.55)





1-2-5 på de åtte første seriekampene for Rangers denne sesongen og en katastrofalt dårlig start. Men 3-3-2 (ordinær tid) på dette siste seriekampene der Rangers har bikket alle tre sudden-death kampene i sin favør, gjør at New York Rangers totalt har kommet opp i 16 poeng og er med igjen for fullt.

Nattens motstander Boston Bruins med totalt 15 poeng etter rekken 6-3-4 etter ordinær tid. Kun fire av de 13 første kampene er spilt på borteis (1-1-2 er fasiten på disse).

Lagene møttes tre ganger i seriespillet forrige sesong og Rangers vant samtlige, to av disse ble spilt i Boston, mens det eneste møtet i Madison Square Garden endte med 5-2 seier til Rangers. Sesongen før vant New York Rangers begge hjemmemøtene, så ingen tvil om at Rangers har bra tak på Boston.

Rangers har fått opp farten og skal stå som favoritter i natt. 1,90 at Zucca og hans lagkamerater fortsetter den gode trenden spilles.