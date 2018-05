Ranheim trives på Lerkendal

Sportspill øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt. Vi har her hjemme i Norge trønder-derbyet mellom Rosenborg og Ranheim som det klare høydepunktet. I England er det og flust av kamper. Det er og flere kamper i de øverste divisjonene i både Spania, Italia, og Tyskland.

Rosenborg - Ranheim (0-1) B 3,45 (Spillestopp 17:55)

Et meget artig derby i Trøndelag spilles lørdagskveld. Ranheim tar den korte turen til Lerkendal og har alt å vinne i denne kampen.



Rosenborg har etter en meget svak start, vunnet de fire siste kampene i serien. Laget har unngått baklengsmål i samtlige av disse fire. Jeg vil gå så langt å si at Kåre Ingebrigtsen sitt mannskap har vært veldig heldig den siste tiden. Ser vi på det spillemessig har det ikke vært imponerende. Stjernespilleren Nicklas Bendtner virker ikke til å være i form for tiden. RBK har greie 2-1-0 på Lerkendal så langt i år, og er jo et veldig bra hjemmelag. Det tok lang tid før spikeren i kista ble satt mot svake Start på hjemmebane for to uker siden også. Trondsen, Vilhjalmsson og Adegbenro mangler fra Rosenborgs meget brede tropp.

Ranheim har kommet som et friskt pust inn i øverste nivå i norsk fotball i år. Femte plass etter syv runder er langt bedre enn alle eksperter spådde. Laget ankommer Lerkendal bare et poeng etter storebror Rosenborg, og har sterke 2-0-1 på tre spilte bortekamper. 2-2 hjemme mot Vålerenga sist var og en bra prestasjon av denne flotte kameratgjengen. Her har du en gjeng som jobber for hverandre, og med det kommer du langt i dagens fotball. Svein Maalen får neppe hodebry av skadelisten. De har ingen store problemer i forkant av oppgjøret når det gjelder skader.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle kveldens cupkamper. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1,- første måned !

Konklusjonen blir som følger: RBK har ikke imponert, tross fire seire på rad. Ranheim kommer naturligvis som lillebror til dagens oppgjør, og har alt å vinne. 3,45 på enten uavgjort eller Ranheim-seier må bare prøves på oddsen.