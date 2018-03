Real Madrid gir blaffen i ligaen

Vi er på vei inn i den virkelige høysesongen i fotball-Europa, med avslutning i de forskjellige ligaene på kontinentet og også Eliteserien her hjemme. Ranheim - Brann åpner årets Eliteserie klokken 18. Fra England får vi godbiten Manchester United - Liverpool, det er krydder fra resten av Europa og også Kollen-helgen er på menyen denne fantastiske lørdagen.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 12.55.

Eibar - Real Madrid, H 5,15.

Hjemmelaget fikk et par sure tap for et par uker siden, for Celta Vigo og Barcelona, men har slått tilbake med fire poeng på de to siste kampene. Dermed skiller det kun to poeng opp til formsvake Villarreal på sjetteplass, som innehar den siste E-cup-plassen.

Eibar har bare tatt ett poeng mot Real Madrid på sine tre og en halv sesonger i La Liga, det kom på bortebane, så det begynner virkelig å bli dags for en seier mot hovedstadsgiganten. Og det finnes knapt bedre timing enn om de hadde vunnet i dag.

Hjemmetallene 7-3-4 er solide, de. Fabián Orellana, Sergi Enrich og Fran Rico mister alle kampen.

Det var et Real Madrid-lag som liknet seg selv vi fikk se på Parc des Princes på tirsdag, de slo PSG 2-1 da og 5-2 sammenlagt. Dermed bekreftet de virkelig at prioriteten er CL, og det er lett å forstå dem, for de har 15 poeng opp og ni poeng ned til plasser av betydning i ligasammenheng.

7-4-2 er en altfor svak bortestatistikk til å kunne hamle opp med Barcelona. Forrige bortekamp tapte de mot Espanyol. Zinedine Zidane kommer i det minste uten noen fravær.

Eibar har alle tiders mulighet til å sikre Europa League kommende sesong og stiller topp motiverte mot et ikke like motivert Real Madrid-lag. Vi tror i dag kan være dagen de endelig slår gigantene fra sør og spiller H til feite 5,15 ganger pengene.

