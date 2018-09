Real Madrid gjør garantert jobben

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram er i likhet med tirsdagens spekket med åtte kamper fra det innledende gruppespillet i Champions League. Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Bayern München og Roma er blant lagene som skal i aksjon i kveld. I tillegg er det fem kamper fra midtukerunden i Championship, det er en kamp fra Serie A og her hjemme er det håndball i Eliteserien både for kvinner og menn. Legg også merke at Bonuspotten er på skyhøye 3,3 mil kr på ukens midtukekupong som har innleveringsfrist kl 20.55 i kveld.

Midtukekupongen innledes med et meget interessant oppgjør i Madrid. Real Madrid tok altså sin tredje strake tittel i Champions League da de slo Liverpool i finalen i mai. Det var den trettende ganger Real Madrid vant Serievinnercupen/Champions League og det er det ingen andre lag som straffer i Europa. Cristiano Ronaldo har som kjent forsvunnet til Juventus, ellers er det stort sett kjente fjes som kommer til å utgjøre startoppstillingen ril Real madrid onsdag kveld. Gikk på sitt første poengtap i serien i helgen, da det ble 1-1 borte mot Athletic Bilbao. Manager Julen Lopetegui har ingen merkbare fravær i sin tropp.

Roma tok seg meget overraskende til semifinale forrige sesong, men der kom laget til kort mot Liverpool. Har mistet Radja Nainggolan og Kevin Strootman, men Steven Nzonzi, Javier Pastore og Justin Kluivert er solide tilvekster. Men har ikke fått sving på sakene i Serie A hittil, kun i åpningskampen borte mot Torino er det blitt seier (1-0). De tre neste seriekampene har kun gitt to poeng (3-3 og 2-2 hjemme mot Chievo). Javier Pastore er uaktuell til onsdagens kamp, ellers har ikke trener Eusebio Di Francesco noen fravær.

Oddsmessig er ikke dette kveldens mest fristende Champions League-kamp. 1,25 på Real Madrid-seier er nok korrekt odds, men frister lite. 1,60 på pauseledelse er ikke spesielt mer fristende og eventuelle målscorerspill på Gareth Bale (1,60) eller Karim Benzema (1,80) er heller ikke mye å rope hurra for. Vi hever risikoen betydelig og setter pengene på at Roma holder stand til pause, men at Real Madrid fikser seieren til slutt. Kombinasjonen U til pause og H til slutt betales med pene 3,75 i odds.