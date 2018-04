Real Madrid har stø kurs mot semifinale

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Sandefjord har fått opp farten

Oddsdobbel 2: Real Madrid med stø kurs mot semifinale

Tippetips: Bayern München har stålkontroll

V4/V5 Jägersro galopp: Herlig onsdagslunsj i Malmö

VikingLotto onsdag: Potten er på utrolige 318 millioner kr

Onsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i de to siste kvartfinale-returene i Champions League, men byr også to kamper fra Eliteserien som ble utsatt i den andre serierunden. Wolverhampton fortsetter jakter på direkte opprykk til Premier League og tar imot Derby til seriekamp. Natt til torsdag er det klart for de første kvartfinalene i NHL-sluttspillet.

Real Madrid - Juventus H 1,52 (spillestopp kl 20.40)

Vi hadde litt feeling for at Real Madrid kunne tape den første kampen i Torino forrige tirsdag, men et effektivt og bunnsolid Real Madrid vant første kamp 3-0 og har full kontroll på semifinaleplassen foran onsdagens returkamp. 1-1 hjemme mot Atletico Madrid i søndagens byderby i La Liga og råsterke 9-1-0 på de ti siste seriekampene. Sergio Ramos soner karantene, mens Nacho og Jesús Vallejo er usikre.

Juventus har en meget vrien oppgave foran seg før dette returoppgjøret. Går som toget i hjemlig Serie A og står i likhet med Real Madrid med 9-1-0 på sine ti siste seriekamper og holder sin firepoengs-luke ned til Napoli på toppen av tabellen, når det gjenstår sju serierunder. Solide 13-2-1 på bortebane. Paulo Dybala og Rodrigo Bentancur er begge ute med karantene, mens Andrea Barzagli er ute med skade.

Real Madrid er kanonsterke hjemme og vinner ganske sikkert også returoppgjøret. 1,52 i hjemmeodds er vel som det må være.

Oldham - Walsall H 1,90 (spillestopp kl 20.40)

League One i England. Oldham har spilt 39 og ligger på 19. plass (lag 21 til 24 rykker direkte ned) og står med 44 poeng. Det skiller kun to poeng ned til Rochdale på nedrykk, men Oldham har en kamp tilgode. Fire poeng på de to siste seriekampene og totalt 8-3-8 på hjemmebane. Kean Bryan måtte ut med skade i bortekampen mot Oxford i helgen, og mister onsdagens kamp. Anthony Gerrard, Cameron Dummigan og Ryan McLaughlin er alle fortsatt ute med skader.

Walsall har spilt 40 kamper og ligger på plassen foran Oldham på tabellen, men har tre poeng mer (47). Således skiller det fem poeng ned til nedrykksstreken. Svake 4-5-10 på bortebane og seks tap på de åtte siste seriekampene (2-0-6). Walsall boss Dean Keates har ingen nye skader eller karantener.

Oldham tar et langt steg vekk fra nedrykksstriden med seier her, og formsvake Walsall bør være overkommelig. 1,90 på hjemmeseier kombineres med seier til Real Madrid og gir oss en totalodds på 2,89.