Rolige tips på julaften og 1. dag

Det ble en flott lille julaften for våre oddstips. Barcelona innfridde så det sang til 2,90 ganger pengene og dobbelen med HU i Everton - Chelsea og Begge lag scorer i Leicester - Manchester United til 3,48 ganger pengene, sørget for en virkelig deilig dag.

Julaften og 1. dag er lite å skryte av rent sportsmessig, naturlig nok. Full runde i Eredivisie og tyrkisk eliteserie er det imidlertid. Vi kjører på med oddstips, men skjønner godt om du sparer pengene til 2. juledag - da er vi tilbake med fulle analyser av en deilig PL-runde.

Julaftens singel, innleveringsfrist klokken 12.25.

Groningen - Sparta Rotterdam, H 1,65.

Hjemmelaget har tre kamper på rappen uten seier og Twente på kvalifiseringsplass til nedrykk er nå bare to poeng bak. De siste seks kamepene har de imidlertid åtte poeng, så formen totalt sett er ikke så verst.

På hjemmebane har de gjort mesteparten av jobben så langt, med 3-4-2.

Sparta ligger på delt jumboplass og er ligaens dårligste formlag, med fire tap på rappen og to poeng på de siste seks. Spesielt på reisefot er svake og 0-3-5 er bortetall verdig et nedrykkslag.

Groningen bør vinne denne for å distansere seg fra nedrykksstriden og bortesvake Sparta er en ypperlig motstander. H til 1,65 spilles.

Oddstips 1. juledag, innleveringsfrist klokken 17.55.

Osmanlispor - Akhisar Bid Spor, H 1,80.

Hjemmelaget, som er blitt godt bevandret i europacup, ligger nå på nedrykkspalss etter 16 runder spilt. Men, den nylige formen har vist prov på at denne situasjonen kanskje er på vei til å endre seg, de siste tre hjemmekamper har gitt syv poeng og forbedret hjemmestatistikken totalt til gode 4-1-3. Det er på reisefot de virkelig har problemer.

Gjestene er i så måte i langt verre form, for de har seks kamper på rappen uten tap og bare to poeng i denne perioden. Også de har et bortekompleks og 1-2-5 er neppe bortetall som fratar Osmanlispor mye nattesøvn på julaften.

Igjen H, denne gangen til 1,80.

