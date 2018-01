Roma blir kraftig overvurdert

Dagens langoddsprogram er variert og spennende, med en rekke liga- og cupkamper fra England, med Arsenal - Chelsea som den definitive godbiter, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike. Norge skal også spille en avgjørende kamp i håndball-EM mot Sverige.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Wenger kan ta nytt Conte-stikk

Tippekupongen: Flere godbiter på midtukens tippekupong

Vi mislyktes med våre tips tirsdag og klarte ikke å hente tilbakebetaling på våre to tips.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.40.

Sampdoria - Roma, H 3,50.

Vi backet Sampdoria hjemme mot Fiorentina på søndag og det med stor suksess, i Blucerchiati leverte til 2,55 ganger pengene i den første kampen etter en liten vinterpause. Fabio Quagliarella skrudde tilbake årene og scoret et utrolig hat trick.

Det er tydelig at de hadde behov for en pause, for de siste kampene var svake fra de blå. Men på hjemmebane har de vært kruttsterke hele sesongen, kun Juventus har vunnet flere hjemmekamper, og 8-0-2 er tallene.

Giampaolo kan velge fra en fulltallig tropp.

Overvurdert

Roma var i en liten minikrise før vinterpausen og tok bare ett poeng på de siste tre før hvilen, men sikret et solid resultat mot også formsvake Inter, 1-1 borte i helgen. Det var dog mye takket være en aldeles strålende målvaktsprestasjon av Allison, han reddet nærmest alt og hadde atpåtil målgivende pasning.

5-3-1 er deres solide tall på reisefot og bare fem baklengs er ingen i nærheten av å matche. De må klare seg uten tre spillere i aften, av dem er Perotti klart mest innflytelsesrik.

Her går pengene våre på hjemmesterke Sampdoria, som også viste form i helgen. Hvorfor i alle dager står Roma så lavt som til 1,82?

Klikk her for å spille H!