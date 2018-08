Roma vil være med på dansen

Det er et spennende oddsprogram denne mandagen. Det utvilsomme høydepunktet et storkampen på Old Trafford mellom Manchester United og Tottenham, i tillegg spilles det en kamp i Eliteserien her hjemme, hvor Start møter Odd i Kristiansand. Det er også kamper fra Serie A, dansk Superliga, spansk La Liga og i Allsvenskan. Dog er det mange store favoritter på farten og ikke allverdens av gode objekter.

Roma - Atalanta H 1,60 (spillestopp 20.25)

Roma kom seg helt til semifinalen i Champions League i vår, etter sin enestående snuoperasjon i returoppgjøret hjemme mot Barcelona i kvartfinalen. Lå altså under 1-4 etter bortemøtet, men vant hjemmekampen med 3-0 og tok seg til semifinale. Der ble det 2-5 borte mot Liverpool på Anfield og 4-2 seier hjemme på Stadio Olimpico. Gjorde samtidig en flott sesong i Serie A og endte på 3. plass, dog 18 poeng bak serievinner Juventus. Litt rufsete på hjemmebane tidvis og endte med opp med 11-2-6.

Keeper Allison ble solgt til Liverpool for en rekordsum i sommer, ny målvakt er den svenske VM-keeperen Robin Olsen. Ellers er den gode midtbanespilleren Bryan Cristante hentet fra Atalanta, og unge lovende Justin Kluivert hentet fra Ajax (sønn til meget velkjente Patrick Kluivert). Begge disse startet forøvrig på benken i forrige helgs seriepremiere mot Torino, men ifølge svært pålitelige Gazzetta, er begge i startoppsttillingen i kveldens kamp. Roma har ingen skader i sin tropp.

Atalanta gjorde en brukbar sesong i Serie A i fjorårssesongen og endte på 7. plass med sine 60 poeng. Opp til Roma på 3. plass skilte det 17 poeng. Vant sin gruppe i gruppespillet i Europa League i fjor høst, men røk ut mot Borussia Dortmund i første runde av sluttspillet. Har vært involvert i kvalik til Europa League også nå i det siste. Tok seg enkelt av israelske Hapoel Haifa i den 3. kvalifiseringsrunden, men tross markant overtak måtte laget nøye seg med 0-0 hjemme mot FC København i første playoffkamp sist torsdag. Returkampen spilles allerede torsdag, og denne forstyrrer garantert til kveldens seriekamp. Cristante er som nevnt solgt til Roma (10 serimål forrige sesong) og ellers er er viktige Josip Ilicic uaktuell i kveld (11 seriemål forrige sesong). Det er også forsvarsspilleren Jose Luis Palomino. Atalanta innledet årets Serie A-sesong med en komfortabel 4-0 seier hjemme mot Frosinone. 7-6-6 på bortebane forrige sesong.

Roma har faktisk ikke vunnet tilsvarende seriekamp de fire foregående sesongene og vi må helt tilbake til 12. april 2014 for å finne sist Roma tok tre poeng hjemme mot Atalanta. Men i kveld er det et svekket Atalanta som kommer til Roma og som har en meget viktig bortekamp mot FC København allerede torsdag.

1,60 på hjemmeseier er ikke særlig gavmildt, men duger greit i en dobbel.

Levante - Celta Vigo over 2,5 mål 1,70 (spillestopp kl 20.10)

Lillee Levante smalt til med en meget overraskende 3-0 seier borte mot Real Betis i seriepremieren forrige helg. Manager Paco Lopez stiller nok med de samme elleve i kveld. Endte på 15. plasss forrige sesong, men var likevel hele 17 poeng klar av Deportivo La Coruna på nedrykksplass. Fine 7-6-6 på hjemmebane og en målforskjell på 25-28 (snitt på 2,79 mål per hjemmekamp).

Celta Vigo endte på 13. plass forrige sesong med totalt 49 poeng og hadde een målforskjell på 59-60 på de 38 spilte seriekampene, et snitt på 3,13 mål per kamp. Svake 5-3-12 på bortebane da og der var målforskjellen 25-37, altså et snitt på 3,26 mål per bortekamp. Innledet denne sesongen med 1-1 hjemme mot Espanyol. Det er få skader for Betis.

Det meste tyder på at kveldens kamp blir målrik og vi setter pengene på over 2,5 mål til godkjente 1,70 i odds. Kombinert med seier til Roma får vi en dobbelodds på 2,72.

