Ronaldo scorer på Old Trafford

Tirsdagens langoddsprogram bugner av spennende spillobjekter. Det spilles blant annet åtte kamper i Champions League, hvor høydepunktet er storkampen i England mellom Manchester United og Juventus. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two i England. Her hjemme spiller det en svært interessant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Viking.

Ronaldo scorer mål - 2,25 (spillestopp kl 20.55)

Det er ingen tvil om at Manchester United - Juventus er den store kampen blant de åtte Champions League-kampene som spilles i kveld. Og ikke minst er kampen spesiell for Cristinao Ronaldo som vender tilbake til Old Trafford og gamleklubben.

Det tok litt tid før Cristiano Ronaldo scoret sitt første Serie A-mål for Juve. Han gikk målløs av banen i de tre første seriekampene, men brøt målsnøret i hjemmekampen mot Sassuolo i den fjerde serierunden og scoret begge målene i 2-1 seieren i den kampen. Så scoret han ett av målene borte mot Frosinone i den påfølgende seriekampen, han scoret ett av målene borte mot Udinese nest sist og han scoret målet for Juventus i helgens 1-1 kamp hjemme mot Genoa.



Cristiano Ronaldo har scoret ufattelige 120 mål i Champions League. Denne sesongen har han kun spilt 29 minutter da han ble utvist i åpningskampen borte mot Valencia og således måtte sone karantene i hjemmekampen mot Young Boys.

Han har vist strålende form for Juventus den siste tiden. 2,25 er oddsen på at Cristiano Ronaldo scorer mål på Old Trafford i kveld og det er ok odds.

