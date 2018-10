Rooney glitrer i D.C. United

Norge gjorde jobben hjemme mot Bulgaria tirsdag kveld og har satt seg i en strålende situasjon før de to siste rundene av Nations League som spilles i midten av november. Det er dermed slutt på landskampfotballen i denne omgang, og fra og med fredag ruller klubbfotballen for fullt igjen rundt omkring i Europa. Onsdagens langoddsprogram bærer naturligvis preg av dette. Det er noe klubbhåndball her hjemme og eliteserie både for menn og kvinner. Første kamp i åttedelsfinalen i Champions League skal avvikles i kveld og LSK kvinner tar imot Brøndby hjemme. Ellers det MLS fra USA natt til torsdag og på hockeyfronten er det full runde i Hockeyallsvenskan og fire kamper i NHL natt til torsdag.

DC United – Toronto FC 1,60 – 3,65 – 4,00 H (spillestopp kl 01.25)

D.C. United lå desidert sist i MLS da de hentet Wayne Rooney til den amerikanske hovedstaden. Nå er de inne på playoffplass, takket være den tidligere Manchester United-stjernen.

Selv om landslagspausen gjorde at de fleste lagene i MLS hadde pause i helgen, så spilte D.C. United en hengekamp hjemme mot Dallas. Rooney & Co. vant 1–0 mot topplaget i Western Conference.

Nå venter kanadiske Toronto. Etter at Toronto tapte hjemme mot Vancouver Whitecaps kan laget glemme playoffspill. Dermed blir ikke Giovinco og Bradley, som er to av MLS best betalte spillere, å se i playoffen denne sesongen.

D.C. United hadde 56 prosent av ballinnehavet mot Dallas, men gjestene hadde tre ganger så mange skudd på mål mot slutten av kampen og de hadde muligens fortjent poeng. Washington-laget klarte imidlertid å ri av stormen, og tok en viktig 1-0-seier. Før nattens kamp har de den siste playoffplassen i Eastern Conference, ett poeng foran Montreal som har én kamp mer spilt enn dem. Det betyr at D.C. United kan skaffe seg en liten luke med seier mot Toronto.

D.C United har flere spillere som vet hvor målet står. Mattocks er fortsatt toppscorer med sine ti mål, men lagkameratene Acosta, Asad og Rooney har alle ni mål hver og vil alle legge press på jamaicaneren i kampen om å bli toppscorer i klubben.

Giovinco har vært viktig for Toronto de siste sesongene, men italieneren hadde en svak start på sesongen. Nå har den tidligere Juventus-spilleren tolv nettkjenninger, og det gjør ham til toppscorer hos kanadierne. Toronto dominerte kampen mot Vancouver sist, men tapte likevel 1–2. Det var en nedtur for dem. Spørsmålet er om de klarer å mobilisere til kampen mot Rooney & Co. når de vet at de er ute av playoffen.

Taylor Kemp, David Ousted, Chris Odoi-Atsem, Vytas, Oniel Fisher og Kofi Opare er alle ute med skader hos D.C. United. Gjestene på sin side har ingen nye spillere på skadelisten, men den nederlandske stopperen van der Wiel er suspendert. Sentrale Michael Bradley spilte landskamp for USA natt til onsdag, så det spørs om han rekker denne kampen. Ashtone Morgan, Jay Chapman, Jonathan Osorio, Tosaint Ricketts og Marky Delgado er også på landslagsoppdrag. Derfor er det ventet at Toronto vil stille med et ungt lag på Audi Field.

Jeg er sikker på at D.C. United vinner nattens kamp. Washington-laget er ubeseiret i de syv siste kampene, og de har vunnet fem av dem. De tar en ny seier på hjemmebane mot Toronto. Oddsen er 1,60. Denne brukes sammen med Oskarshamn fra Hockeyallsvenskan.

Oskarshamn – Karlskoga H 1,70 (spillestopp kl 18.55)

Oskarshamn har fått en flying start på sesongen på nest øverste nivå i svensk hockey. De ligger oppe på en imponerende tredjeplass i HockeyAllsvenskan, ett poeng bak opprykksfavorittene MODO Hockey og AIK.

I forrige hjemmekamp slo de Karlskrona 4–3. Det var smålendingenes fjerde strake seier på hjemmebane.

De har vunnet tre av de fire første kampene etter ordinær spilletid, men mot AIK vant de kampen på straffeslag.

Målforskjellen viser at laget fra Småland er det beste defensive laget i HockeyAllsvenskan. De har kun sluppet inn 14 mål så langt. Det er syv færre baklengsmål enn topplaget MODO. Samtidig har de scoret 31 mål, og det er nest mest i ligaen.

Oskarshamn var en middelhavsfarer sist sesong, men denne sesongen ser det ut som laget fra Kalmar Län mener alvor. De har allerede skaffet seg en luke på seks poeng ned til Leksand som innehar fjerdeplassen på tabellen.

Karlskoga, som ligger på femteplass, er også seks poeng bak Oskarshamn, men de har hatt et godt tak på vertene. De har vunnet fire av de fem siste kampene mot dem. Karlskoga har imidlertid ikke vunnet mot Oskarshamn på bortebane etter ordinær spilletid. I kystbyen ved Østersjøen har de ett tap og to seire som er kommet etter spilleforlengelse.

Jeg ser for meg at det blir en ny jevn match mellom disse to lagene, men jeg tror et Oskarshamn-lag i kjempeform stikker av med seieren. De har hjemmebanefordelen i denne matchen, og det blir avgjørende, tror jeg. 1,70 i odds er ikke bra nok til å brukes som singel, men jeg bruker den i en dobbel sammen med Wayne Rooneys D.C. United.

Onsdagens dobbelttips er D.C. United + Oskarshamn. Denne kombinasjonen belønnes med 2,72 i odds. Spillestopp er klokken 1855.

