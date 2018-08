Rooney har løftet DC United

Det er en ganske laber onsdag på fotballfronten og det skyldes nok at UEFA Super Cup skal spilles i kveld. Den spilles som kjent mellom vinneren av forrige sesongs Champions League og Europa League. Utover dette er det lite som skjer, en kamp i den norske toppserien og en kamp Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Natt til torsdag er det dog et par kamper i MLS og litt brasiliansk cup.

DC United–Portland Timbers 1,80–3,60–3,15 H (Spillestopp kl. 0155)







Major League Soccer er en undervurdert liga. Greitnok at flere stjerner på vei mot pensjonisttilværelsen velger å spille i MLS, men det er slett ikke alle som bare er kommet til USA for å oppleve et nytt fotballeventyr.

Den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney vil vinne noe, og det har han vist fra dag én.

Engelskmannen har løftet DC United etter at han kom til den amerikanske hovedstaden. I forrige serierunde hjemme mot Orlando viste Rooney at han fortsatt har vinnerinstinktet intakt.

Fem minutter på overtid på stillingen 2–2 fikk DC United corner. De kastet alle mann i angrep i håp om å avgjøre kampen, til og med keeper David Ousted var inne i 16-meteren.

Men corneren blir klarert, og Orlandos Wil Johnson stormer i angrep. Mens de fleste DC United-spillerne står igjen i Orlandos 16-meteren og ser på, tar Rooney et sugende defensivt løp, takler Johnsen og tar ballen med seg inn på Florida-lagets banehalvdel. Han sender av gårde en presis pasning til Luciano Acosta som stusser ballen i mål.

Det var en utrolig viktig seier for Washington-laget. De står nå uten tap i de tre siste kampene.

Laget ligger fortsatt på bunn i Eastern Conference med 21 poeng. De seks beste lagene i hver conference går til sluttspillet. Håpet lever for Rooney & Co. etter helgens trepoenger.

DC United har nemlig bare spilt 20 kamper, fem kamper mindre enn Montreal som innehar den viktige sjetteplassen. Kanadierne ligger kun ni poeng foran dem på tabellen, men for å korte ned forspranget må de helst ha tre poeng natt til torsdag. Det er lettere sagt enn gjort.

Portland har nemlig bare tapt én av de siste syv kampene mot DC United.

De har imidlertid kun vunnet tre av de siste ti bortebane sine, men de er ubeseiret i de fem siste kampene borte fra Oregon.

Portland Timbers sto med 15 kamper på rad uten tap før helgens kamp, men Vancouver Whitecaps ødela den statistikken. Kanadierne vant 2–1 i Portland.

Dersom man kikker litt på statistikken, så er det lite som tyder på at kampen natt til torsdag skal bli målrik. I fire av de fem siste kampene mellom disse lagene har bare ett av lagene scoret. Seks av de syv siste kampene mellom disse to lagene endte med under 2,5 mål.

Det blir en tøff og jevn kamp i Washington. DC United have har ikke klart å holde tett bakover på 15 kamper, men de har vist gode offensive takter. Jeg holder Rooney & Co. som favoritter. Oddsen er 1,80. Spillestopp er klokken 0155.