Rooney skyter DC United til sluttspillet

Onsdagens langoddsprogram bærer sterkt preg av at vi har vært inne i en landslagspause. Landskampene ble avsluttet tirsdag og klubbfotballen ruller ikke igjen for fullt før fra fredag. Det spilles dog 16-delsfinaler i Champions League for kvinner og det er første kamp som gjelder denne uken. 13 av 16 kamper spilles i dag, de tre siste spilles torsdag. Avaldsnes skal i aksjon hjemme mot Lyon og Ada Hegerberg i dag, mens Lillestrøm tar imot Zvevda i morgen. Det er ellers fem kamper fra 2. runde i Copa del Rey på menyen i kveld og det spilles en kamp i Superettan og en kamp i MLS. I tillegg er det en god del håndball på menyen.

DC United - Minnesota (handikap fulltid 0-1) H 2,05 (spillestopp kl 01.25)

Tolv av de første 14 kampene til DC United ble spilt på bortebane siden de ventet på at deres nye stadion, Audi Field, skulle bli ferdigstilt. Det gikk utover resultatene til Washington-klubben.

De vant kun to av de første 14 kampene, men etter at de flyttet inn på Audi Field og Wayne Rooney kom til den amerikanske hovedstaden har det snudd for DC United.

I den første kampen på Audi Field vant DC United 3-2 mot Vancouver Whitecaps, og etter den kampen har de vunnet seks av sine tolv MLS-kamper, fire har endt med tap og i to kamper har de delt poengene. Nå har laget klatret opp til åttendeplass i Eastern Conference.

De er kun fem poeng bak en playoffplass, og de har en haug med hjemmekamper fremover som burde gi dem en fordel. Hjemmekampen mot Minnesota natt til torsdag er den første av syv hjemmekamper på rad for Washington-laget. Det gjør at laget har gode muligheter til å sikre seg en playoffplass denne sesongen.

Hjemmebanefordelen er viktig, og i MLS ender nesten 53 prosent av kampene med seier til hjemmelaget.

DC United har bare tapt to av sine åtte kamper hjemme på Audi Field. De har vunnet de øvrige seks kampene og scoret 17 mål.

Natt til torsdag møter hovedstadslaget et Minnesota-mannskap som sliter. Laget fra Minneapolis står uten seier i de fem siste kampene, hvorav fire av kampene er tapt. I forrige serierunde tapte gamleklubben til Vadim Demidov 2-0 borte mot Sporting Kansas City. Nå ligger de på niendeplass i Western Conference med 29 poeng på 26 kamper.

Gjestene var litt på gang i juli. Da vant de tre kamper på rad, for første gang i den korte MLS-historien deres. Nå har de tapt fire av de fem siste kampene. De har ikke vunnet en kamp siden midten av juli. Det er to måneder siden!

Ikke nok med det, borteformen deres er helt elendig. De har kun vunnet én av 13 bortekamper så langt denne sesongen. Det gjør dem til det dårligste bortelaget i MLS. Seieren kom i mars borte mot Orlando City. De har tapt elleve av 13 bortekamper, og sluppet inn 35 mål.

David Ousted er ute hos hjemmelaget. Også Taylor Kemp, Nick DeLeon og Chris Odoi-Atsem må stå over kampen mot Minesota. Midtbanespilleren Yamil Asad er usikker.

Minnesota mangler forsvarsspilleren Eric Miller som er ute med skade. Også midtbanetrioen Sam Cronin, Kevin Molino og Ethan Finlay er utilgjengelig. Darwin Quintero er usikker.

Minnesota vant 4-0 i Minneapolis i den omvendte kampen. natt til torsdag tror jeg DC United får revansj. Wayne Rooney & Co. viser glimrende form. Det er tydelig at den tidligere Manchester United-spilleren ikke har kommet til MLS for å være fotballpensjonist. I forrige hjemmekamp mot Atalanta hadde han to målgivende pasninger og en scoring.

Det er ikke bare foran mål 32-åringen imponerer hos DC United. Mot Orlando tok han et tungt defensivt løp fem minutter på overtid, taklet perfekt og sendte avgårde en langpasning som Acosta stanget i mål. Dermed vant DC United 3-2. Rooney gjør dem rundt seg bedre. Den tidligere Manchester United-stjernen har løftet det amerikanske hovedstadlaget etter at han kom.

Jeg tror han blir viktig for DC United når et bortesvakt Minnesota-lag kommer til Washington. Wayne Rooney & Co. skal være gode nok til å slå Minnesota med to mål eller mer, slik jeg ser det. Derfor går jeg for handikapspillet her. Denne kan ikke spilles som singel, så vi kombinerer den med en cupkamp fra Copa del Rey.

AD Alcorcón - Extremadura UD H 1,55 (spillestopp kl 19.55)

Alcorcon har gått en grei start på sesongen. De står med 1-2-1 på de fire første seriekampene i Segunda Division. Onsdagen er det Copa del Rey, kongens cup, som står på programmet. Madrid-laget røk tidlig ut av cupen sist sesong. De tapte 2-4 mot Cultural Leonesa i andre runden. Den gangen var de storfavoritter, og det er de også i onsdagens kamp.

Alcorcon har ikke vært noe godt cuplag de siste sesongene. De har røket ut i andre runden i cupen tre av de fire siste sesongene. I 2017 tok de seg imidlertid til kvartfinalen i Copa del Rey. De trives godt hjemme på den trange hjemmebanen sin. Det kan bli avgjørende i onsdagens kamp.

Extremadura rykket opp til Segunda Division før denne sesongen, og de har åpnet sesongen svakt. Laget har kun tatt ett poeng på de fire første kampene.

Alcorcon er et vanskelig lag å møte på hjemmebane. De har kun tapt to av de siste 18 hjemmekampene. Jeg tror de vinner onsdagens cupkamp til 1,55 i odds. Denne kombineres med seier til DC United i MLS.

Onsdagens andre dobbelttips er DC United med handikap + Alcorcon. Kombinasjonen gir 3,18 i odds. Spillestopp er klokken 1955.

