Rosenborg er pisket til å vinne

En vidunderlig fotball-søndag står foran oss og det bærer naturligvis søndagens langoddsprogram også preg av. Det er klart for sesongens siste serierunde i Premier League og samtlige kamper der starter kl 15.55. I tillegg er det naturligvis Eliteserie, der det skal spilles seks kamper søndag og i OBOS-ligaen er det full runde. Legg så til kamper fra både Serie A, La Liga og Allsvenskan og du har litt av det vi kan glede oss til.

Stabæk - Rosenborg B 1,75 (spillestopp kl 19.55)

Stabæk måtte tåle sesongens tredje tap da et sent straffemål sørget for 1-0 seier til Kristiansund i sist søndags kamp. Mandagen før sikre Stabæk sesongens første seier da Lillestrøm ble slått 3-2 på Nadderud. Onsdag kveld ble det exit fra cupen med 0-2 tap borte mot Mjøndalen. Hjemme på Nadderud er laget ubeseiret på de tre første hjemmekampene (1-2-0). Hugo Vetlesen er tilbake fra karantene søndag og dermed stiller Stabæk med sitt beste mannskap.

Rosenborg måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Ranheim i byderbyet forrrige lørdag. Og etter at Brann vant lørdagens bortekamp mot Start, er avstanden til serieleder Brann på ti poeng foran kveldens kamp. Totalt står Rosenborg med 4-3-1 hittil og borte er det blitt 2-1-1 på de fire første spilte bortekampene. Tok seg videre til 4. runde i cupen onsdag etter å ha slått Brattvåg 1-0 borte og trener Kåre Ingebrigtsen hadde gjort sju endringer til den kampen. Det skal ikke være spesielle fravær for Rosenborg.

Det står 4-1-5 på de ti siste tilsvarende, men Rosenborg har vunnet to av de tre siste. Rosenborg har fortsatt tilgode å imponere i årets Eliteserie, men etter Branns seier lørdag, er det kun tre poeng som gjelder for Rosenborg i kveld. Vi tror de vinner og 1,75 på borteseier er helt grei odds.

Roma - Juventus over 2,5 mål 1,85 (spillestopp kl 20.40)

Vi hadde opprinnelig tenkt å lansere hjemmeseier i denne toppkampen fra Serie A i kveld. Men etter at Inter meget overraskende tapte sin hjemmekamp mot Sassuolo lørdag kveld med 1-2, er Roma garantert topp fire uansett utfall i kveldens kamp. Inter på 5.plass har nå fire poeng opp til Roma, med kun en kamp igjen å spille.

Dermed går vi heller etter et over-spill i kveld. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte med 3-1 seier til Roma og i 2015/16-sesongen endte det med 2-1 seier til Roma. Juventus har seks poeng ned til Napoli med to serierunder igjen å spille og 16 mål bedre målforskjell.

1,85 i odds på det blir over 2,5 mål i kveld er fin odds og kombineres med seier til Rosenborg. Totalodds 3,24.