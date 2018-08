Rosenborg er storfavoritter i Europa League

Det er Europa League og playoff omtrent alt handler om på torsdagens langoddsprogram. 42 lag kjemper om en plass i det lukrative gruppespillet og det betyr at det er 21 kamper som skal spilles torsdag. Det er første kamp i playoff, returoppgjørene spilles neste torsdag. Gledelig nok er det tre norske lag som skal i aksjon.

Rosenborg - FK Shkendija pause/fulltid dobbel H/H 2,00 - spillestopp kl 20.40





Rosenborg med et veldig bra utgangspunkt for å kvalifisere seg til gruppespillet i Europa League også denne sesongen. Ble som kjent for små til å ta seg av Celtic i Champions League-kvalifiseringen tidligere i sommer, men hadde ingen problemer mot irske Cork i den tredje kvalifiseringsrunden i Europa League. I kveld må laget unnvære skadde Anders Trondsen, men Anders Konradsen er frisk igjen og tilbake i startoppstillingen.

FK Shkendija fra Makedonia var sjanseløse mot Salzburg i den tredje kvalifiseringsrunden av Champions League. Tapte da første kamp hjemme med 0-1 og røk 0-3 i bortekampen. 1-0 seier hjemme og 0-0 borte mot Sheriff Tiraspol i andre kvalifiseringsrunden, mens walisiske The New Saints ble slått 5-0 hjemme i første kamp i den første kvalifiseringsrunden, før laget nesten rotet seg bort med å tape 0-4 i returmøtet borte.

Rosenborg skal ha alle muligheter til å sikre seg et sterkt utgangspunkt før returmøtet i kveld. Det har kanskje ikke gnistret veldig av RBK denne sesongen, men høstkvelder og Europa er synonymt med gode Rosenborg-prestasjoner. Vi setter pengene på at Rosenborg både leder til pause og vinner tilslutt til godkjente 2,00 i odds.

