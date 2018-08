Rosenborg går for uavgjort i Irland

Det er Europa League som dominerer langoddsprogrammet denne torsdagen. Norsk Tipping byr på odds fra 35 herlige kamper i Europa League-kvaliken. Det er i tillegg noen kamper fra islandsk 1. divisjon, og natt til fredag spilles det tre kamper i Copa Libertadores i Sør-Amerika.

Trav: Nye godbiter blir servert til lunsj



Cork City - Rosenborg - U 3,15 (Spillestopp 20:40)

Oppgjøret spilles på Turners Cross og det ventes at det kommer 7500 mennesker på kampen. Med andre ord, det blir fullsatt.

Cork City vant den irske toppserien i fjor, og det klart foran FC Dundalk. Så langt i år har laget og gjort det veldig bra i den hjemlige serien. Foreløpig er laget på topp, men hovedutfordrer Dundalk er to poeng bak, med to kamper mindre spilt. Guttene fra Irland var med i Champions League-kvaliken, men fikk virkelig kjørt seg mot Legia Warsawa fra Polen. Sammenlagt tapte Cork 4-0. FC Dundalk som er den klare utfordreren til Cork i Irland, møtte Rosenborg over to kamper i fjor. Begge kampene endte 1-1. Med andre ord, Cork holder nivået til norsk fotball, men over to kamper så tror jeg trønderne går videre. Den mest kjente spilleren på laget er tidligere QPR-spiller Damien Delaney.

Trav: Vi jakter ny suksess på Øvrevoll

Rosenborg spiller mye kamper for tiden. Det har blitt spilt mange midtukekamper den siste tiden. Jeg må dog si laget har sett sterke ut den siste tiden. Undertegnede har lenge sagt at trønderne har skuffet stort spillemessig, men mot Ranheim på lørdag var det et helt annet lag vi fikk se. De spilte ball i hatt med Ranheim til tider. Om dette skyldes trenerbytte fra Ingebrigtsen til Coleen eller noe annet, det er vanskelig å si. Fakta er dog at laget spiller bedre fotball for tiden. Champions League-drømmen ble knust da Celtic ble for sterke over to kamper. På Lerkendal var dog Rosenborg mye bedre, og fullt på høyde med skottene.

Issam Jebali fra Tunisia er hentet inn til Rosenborg. Han kommer fra Allsvenskan og Elfsborg.

Begrunnelse U: Vi tror ikke Rosenborg taper dagens kamp. De spiller mye kamper for tiden, og er storfornøyd om de kan få med seg en 0-0 eller 1-1 hjem til Trøndelag. Hjemmelaget er ikke all verden, men holder et visst nivå. Jeg ser for meg en jevn kamp, der det vil stå 0-0 en god stund. Derfor synes jeg, i denne kampen, at det beste spillet er uavgjort til 3,15.

Klikk her for å levere dette spillet