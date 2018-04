Rosenborg har fått opp dampen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriekamp mellom Bodø/Glimt og Rosenborg og det er Premier League-fotball mellom West Ham og Stoke. I tillegg er det både Allsvenskan og Superettan fra Sverige og det er tysk Bundesliga.

Flott søndag

Etter en lørdag der vi lanserte Burnley (2,47), Huddersfield (2,55) og Crystal Palace (1,85) som flotte objekter, men måtte tåle uavgjort på samtlige kombinasjonsobjekter (Mjøndalen-Sogndal, Swansea-Everton og Fulham-Brentford), ble det stang inn søndag og samtlige tre oddsspill gikk inn. Newcastle gjorde jobben hjemme mot Arsenal og singelspillet på 2,85 satt perfekt. Det samme gjorde doblene med seire til Strømsgodset/Ullensaker Kisa (totalodds 3,51) og Molde/Notodden (totalodds 3,17).

Bodø/Glimt - Rosenborg B 1,62 (spillestopp kl 18.55)

Ingen god sesongstart for nyopprykkede Bodø/Glimt. Som riktignok vant seriepremieren hjemme mot Lillestrøm med 3-1, men de tre neste seriekampene har alle endt med tap. Først 0-2 borte mot Brann, deretter ble laget kontret i senk hjemme mot Haugesund og røk 0-3 og sist helg ble det 0-1 tap borte mot Odd. Fredrik Bjørkan er ute på ubestemt tid, og Eirik Wollen Steen er også ute med skade. På Aspmyra hadde Glimt 6-5-4 (2014-sesongen), 8-1-6 (2015-sesongen) og 5-3-7 (nedrykkssesongen 2016) de tre foregående sesongene i Eliteserien, mens laget hadde flotte 12-2-1 i fjorårets opprykkssesong fra OBOS-ligaen.

Rosenborg innledet årets sesong med 0-1 tap borte for Sarpsborg 08, måtte så nøye seg med 2-2 hjemme mot Kristiansund i neste serierunde og deretter 0-0 borte mot Odd i den tredje serierunden. Sist søndag var Rosenborg tilbake på sitt beste og overkjørte Molde med 4-0 hjemme på Lerkendal, og i den kampen gjorde Alexander Søderlund sin første kamp fra start for sesongen og Nicklas Bendtner stod for to av målene. 9-3-3 på bortebane i fjorårssesongen.

0-0 (2016), 1-0 (2015) og 2-2 (2014) i de tre siste tilsvarende på Aspmyra. Men det er ingen tvil om at Rosenborg er det beste laget og med tanke på den litt magre poengfangsten RBK har hatt, er det kun seier som gjelder for Rosenborg i kveld. 1,62 på borteseier er som det må være og blir vårt spill på Aspmyra i kveld.

Hammarby - Brommapojkarna H 1,55 (spillestopp kl 18.55)

Strålende start for Hammarby i Allsvenskan med to seire i sesonginnledningen. Hele 30 220 tilskuerer var på plass til seriepremieren hjemme på Tele2 Arena i Stockholm og fikk se Hammarby slå Sirius 3-1. Sist tirsdag var det 15 467 tilskuere på Gamla Ullevi i Gøteborg og de fikk se at Jiloan Hamad score seiersmålet for Hammarby (2-1) ett minutt på overtid. Den samme Hamad har allerede fire scoringer for Hammarby denne sesongen. Hammarby endte på 9. plass forrige sesong og hadde da 5-7-3 på hjemmebane. Erkan Zengin er spilleklar og dermed er det kun Mads Fenger som er ute for hjemmelaget.

Nyopprykkede Brommapojkarna innledet som forventet med å tape 1-2 borte for sterke IFK Norrköping i seriepremieren. Men kommer nok til å bite betydelig bedre fra seg hjemme på Grimsta IP i Stockholm og slo Häcken 2-0 i hjemmepremieren forrige mandag, godt hjulpet av at Häcken pådro seg en utvisning like før pause og en til midtveis i andre omgang. Solide 12-2-1 på hjemmebane som vinner av Superettan i fjor. Alexander Nilsson er tilbake i trening for bortelaget, som ikke skal ha nevneverdige fravær.

Hammarby overtar serieledelsen igjen i Allsvenskan med seier i kveld. og har Jiloan Hamad i kanonform allerede. 1,55 på hjemmeseier er laber odds, men vi setter pengene på hjemmelaget uansett og kombinerer med seier til Rosenborg. Denne favorittdobbelen gir 2,51 i totalodds.