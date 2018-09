Rosenborg kommer til å gi Celtic kamp

24 kamper fra første runde i gruppespillet i Europa League skal spilles denne torsdagen og langoddsprogrammet domineres selvsagt av disse kampene. Rosenborg og Sarpsborg 08 skal begge ut i tøffe bortekamper mot hhv Celtic og Besiktas. Ellers er det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme og full runde i SHL.

Celtic - Rosenborg pause/fulltid dobbel U/H - 3,75 (spillestopp kl 20.55)



Denne gruppen består i tillegg av RB Leipzig og RB Salzburg. Celtic skuffet med å ryke i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League- mot AEK Athen. Da ble det 1-1 hjemme og tap 1-2 borte i returoppgjøret. Møtte som kjent Rosenborg i 2. kvalifiseringsrunde og vant da først 3-1 hjemme og kontrollerte inn 0-0 borte på Lerkendal. Møtte også Rosenborg i Champions League-kvaliken forrige sesong, da i 3. kvalifiseringsrunde. Da endte det 0-0 i Glasgow i det første oppgjøret, men Celtic vant 1-0 i returoppgjøret på Lerkendal. Har innledet helt ok i den hjemlige serien med 3-1-1 på de fem første. Kristoffer Ajer er svært usikker til kveldens kamp, og forsvarskollega Jozo Simunovic er fortsatt ute med kneskade. Men han har vært ute en stund. I tillegg er Nir Bitton også ute på ubestemt tid.

Rosenborg viste moral og vinnersting da de snudde 0-1 til 3-2 seier borte mot Vålerenga i Eliteserien søndag kveld. Men var sjanseløse mot Celtic i Champions League-kvalifiseringen og under hardt press borte mot Shkendija i Europa League-kvalifiseringen. På stillingen 0-0 brente hjemmelaget to straffespark. Var med i gruppespillet i Europa League også forrige sesong, men tok da kun ett poeng på de tre spilte bortekampene.

Lagene møttes altså så sent som 25. juli på Celtic Park, da i andre kvalifiseringsrunde til Champions League. I den kampen sendte Birger Meling Rosenborg i ledelsen 1-0 etter 41 minutte, men Odsonnee Edouard utlignet to minutter senere for Celtic og skottene vant tilslutt 3-1. Rosenborg er nok bedre rustet til kveldens oppgave.

Uavgjort til pause og Celtic-seier tilslutt er et sannsynlig scenario i denne kampen og 3,75 i odds på det utfallet er flott odds og spilles.

