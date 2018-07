Rosenborg med muligheter i Skottland

Disse ukene benyttes virkelig til å få unnagjort kvalifiseringskampene til Europa League og Champions League. Dagens langsoddsmeny har dog flere fine kamper, og det er fullt mulig å tjene penger nok en gang. Husk at vi har hele fire norske lag i aksjon onsdag og torsdag i Europa.

Celtic - Rosenborg (0-2) B 1,58 (Spillestopp 20:40)



Dette spillet går inn om Celtic vinner selv med et mål. Uavgjort eller RBK-seier sitter naturligvis spillet.

Celtic er ute av sesong for øyeblikket. I fjor var laget bunnsolide og vant den skotske toppserien med hele 13 poeng. Det var imponerende. 10-6-0 var statstikken etter 16 spilte på hjemmebane. Laget røyk altså ikke på et eneste hjemmetap. Etter at serien var slutt i mai har laget spilt syv kamper etterpå. Dette er vennskapskamper og første runde i dagens kvalifisering. Disse kampene har endt med 6-0-1, og laget har sett bra ut. Vi legger ikke altfor mye vekt på treningskamper, men laget så sterke ut når de slo Alashkert 6-0 sammenlagt. Sistnevnte fra Armenia. Mot et Rosenborg som er midt i sesong ser vi ikke for oss at Celtic valser over trønderne. At Celtic er favoritter er helt greit, men vi er klart inne på at de blir for store favoritter om seieren, selv i det første oppgjøret. Det skiller nemlig ikke så mye på disse to.

Da har vi også vært vitne til det. Et lag som sparker treneren sin rett etter at laget er videre til andre runde i Champions League-kvalifiseringen. Hvorfor? Trønderne har, som vi også har vært innom her, ikke spilt noe særlig bra fotball så langt i år. Og dette har vel ledelsen sett seg lei på. De uttaler selv at de vil heve Rosenborg til et nytt nivå, og de så seg nødt til å spark Ingebrigtsen. De vinner kamper og tar seg nærmere Brann i den hjemlige serien hele tiden, men spillet sitter ikke. At de og holdt på å ryke ut for islandske Valur i den første kvalikkampen var svakt. De spilte heller ikke noe særlig bra i noen av disse kampene. Det var kun marginer som gjorde at RBK tok seg videre.

Nå er det altså nederlanske Rino Coolen som overtar treneransvaret. Sistnevnte har fungert som sjef for akademiet det siste året. Det blir meget spennende å se om dette har noe umiddelbar innvirkning på laget. Rosenborg har et veldig sterkt mannskap som bør kunne få med seg et bra resultat fra Skottland. De er gode bakover, og jeg tror på at laget får med seg et godt resultat hjem.

Begrunnelse: Vi synes ikke det er riktig at (0-2) B skal gi 1,58 i odds. RBK er ikke totalt underlegne mot Celtic. Vi tror gutta fra Trøndelag kan få med seg et fint resultat hjem.

Ajax - Sturm Graz (0-1) H 1,80 (Spillestopp 20.25)

Østeriske Sturm Graz tar turen til Amsterdam i Nederland for å møte Ajax, til første kamp i andre kvalifiseringsrunde til Champions League. Begge disse lagene er ute av sesong.

Ajax hadde en fin sesong i sin hjemlige serie i fjor. Andreplass, men fire poeng etter PSV som var fortjente vinnere. Fjorårets hjemmestatistikk var imponerende med 14-1-2 på 17 spilte. Svært oppsiktsvekkende statistikk er at 12 av disse 17 hjemmekampene vant laget med enten to eller fler mål. Ajax er kjent for å score mye mål. Laget har vært i England under sesongoppkjøringen i sommer. Det har endt med 0-2-tap mot Walsall og 1-1 mot det nyopprykkede premier League-laget Wolverhampton.



Sturm Graz som hører hjemme i den østeriske toppdivisjonen, endte i likhet med Ajax på andreplass i fjorårssesongen. Det var hele 12 poeng opp til ligamester Salzburg. I sommerens oppkjøring har Sturm Graz vunnet tre og tapt en treningskamp. Blant annet har laget slått engelske Middlesbrough med 1-0. I sin siste kamp vant man 2-0 i den østeriske cupen mot Siegendorf.

Begrunnelse: Vi tror Ajax vinner kampen, men ren hjemmeseier er alt annet enn fristende. Vi tror de vinner hjemmekampen med to mål eller mer, og mener 1,80 er helt innenfor. I kombinasjon med at Rosenborg ikke taper med mer enn et mål får vi en totalodds på 2,84.