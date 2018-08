Rosenborg skal ha full kontroll

36 returkamper i den tredje kvalifiseringsrunden av Europa League er menyen på langoddsen denne torsdagen. Både Molde, Rosenborg og Sarpsborg 08 er i aksjon, og spesielt de to førstnevnte har meget gode sjanser til å avansere til playoff. I tillegg spilles det en kamp fra den engelske ligacupens 1. runde i kveld.

Rosenborg - Cork pause/fulltid dobbel U/H 3,50 (spillestopp kl 20.40)



Etter en skuffende Champions League-kvalik mot Celtic, skaffet Rosenborg seg et strålende utgangspunkt borte mot Cork sist torsdag. Med 2-0 i bagasjen fra Irland, må det ett under om Rosenborg ikke tar seg til Europa League-playoff. Skuffet riktignok mye hjemme mot Stabæk i Eliteserien søndag (1-1), men RBK har hatt et tøft kampprogram i det siste og hemmes også av en god del skader. Men denne uken var både Pål-Andre Helland og Anders Konradsen tilbake på trening og begge skal være aktuelle i kveld. Også Yann-Erik de Lanley var tilbake, men han er ikke ventet klar før i løpet av neste uke. I følge pålitelige Adresseavisen får ferske Besim Serberic muligheten i midtforsvaret i kveld på bekostning av Even Hovland. Ellers er uvisst hvilken startellever Rini Coolen velger i kveld.

Cork kjemper en kamp med Dundalk om det irske seriemesterskapet denne sesongen. Cork leder serien i øyeblikket med to poeng ned til Dundalk, men de har to kamper til gode på Cork som kun har fem seriekamper igjen. Cork har sjelden forbløffet noen i Europa og selv om de så meget pigge ut de første 20 minuttene i hjemmeoppgjøret sist torsdag, er bortebane noe helt annet.

Rosenborg må ikke vinne i kveld. Både i hjemmekampen mot Valur (18.juli) og mot Celtic (1. august) og for den saks skyld også mot Stabæk søndag, stod det uavgjort og 0-0 til pause. 1,22 i hjemmeodds på RBK i kveld er ubrukelig. Vi hever risikoen og lanserer pause/fulltid dobbel med U til pause og RBK-seier tilslutt og får spreke 3,50 i odds på det objektet.